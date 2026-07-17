عبير نعمة تفتتح "أعياد بيروت" بليلة موسيقية لبنانية بامتياز

افتتحت الفنانة عبير نعمة فعاليات مهرجان «أعياد بيروت» بحفل غنائي مميز أُقيم على الواجهة البحرية في أنطلياس، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى والمفاجآت الفنية والبصرية.

وشهدت الأمسية إقبالاً كبيراً من محبي عبير نعمة، الذين تفاعلوا بحماسة مع أدائها ومجموعة من أغنياتها، في سهرة حملت طابعاً لبنانياً واضحاً منذ لحظاتها الأولى.



كما حضر الحفل عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفنية، إلى جانب حشد واسع من الجمهور الذي تابع الافتتاحية وسط أجواء مميزة.



ولم تقتصر السهرة على الغناء، بل تخللتها عروض بصرية لافتة، أبرزها ظهور كلمتي " " باللغة و"Beirut" باللغة الإنكليزية، إلى جانب خريطة لبنان التي أُضيئت بألوان متعددة، في لوحة عكست الهوية للمهرجان.



ومن أبرز مفاجآت الحفل مشاركة الفنان الجزائري أمين بابيلون، الذي أطلّ على المسرح وسط ترحيب وتفاعل كبيرين من الحاضرين، مضيفاً لوناً موسيقياً مختلفاً إلى الأمسية.



وبين صوت عبير نعمة، والحضور الجماهيري، والعروض الفنية والبصرية، انطلقت فعاليات "أعياد " بليلة احتفالية أعلنت بداية موسم فني جديد، ينتظر خلاله الجمهور مجموعة من الحفلات والأمسيات المتنوعة.