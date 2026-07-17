كيم كارداشيان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بعد وفاة جدتها

وأكدت كيم، في تعليق أضافته إلى المنشور، أن الصور كانت مجدولة للنشر منذ أيام، قبل رحيل جدتها، لذلك ظهرت بالتزامن مع إعلان الوفاة. وأضافت أنها أمضت الأسبوع الأخير إلى جانب والدتها وجدتها، وأن اهتمام العائلة ينصبّ حاليًا على وداع «إم جي» والاحتفاء بحياتها.

ونشرت كيم لاحقًا رسالة وداع مؤثرة وصفت فيها جدتها بأنها صديقتها المقرّبة ورفيقة أسرارها، مؤكدة أنها تعلّمت منها أهمية العائلة والعمل والاجتهاد. كما استعادت ذكرياتها في متجر جدتها بمدينة سان ، حيث حصلت على أول فرصة عمل وتعلمت دروسًا في الثقة بالنفس وأخلاقيات العمل.

واختتمت رسالتها بطلبها من جدتها أن تنقل عناقها إلى والدها الراحل وعدد من أفراد العائلة الراحلين، مؤكدة أنها ستبقى حاضرة في قلبها. وكانت كريس جينر قد أعلنت وفاة والدتها في 16 2026 عن 91 عامًا، ووصفتها بأنها قلب العائلة.