وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً

ودخلت فريكر تاريخ السينما عام 1990، بعدما أصبحت أول ممثلة أيرلندية تفوز بجائزة الأوسكار للتمثيل، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم My Left Foot، مجسدةً شخصية والدة كريستي براون إلى جانب دانيال داي لويس.
ورغم نجاحها الكبير في الأعمال الدرامية، بقيت فريكر راسخة في ذاكرة الجمهور بشخصية «سيدة الحمام» التي عاشت وحيدة في سنترال بارك، وساعدت الطفل كيفن في فيلم Home Alone 2: Lost in New York عام 1992، لتصبح الشخصية من أبرز وأحب أدوار الفيلم.
وشملت مسيرتها أعمالاً بارزة، بينها The Field وA Time to Kill وVeronica Guerin، إلى جانب حضورها التلفزيوني اللافت في المسلسل الطبي Casualty، لتُختتم برحيلها مسيرة واحدة من أبرز نجمات التمثيل في أيرلندا.
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