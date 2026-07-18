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وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً
وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً
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وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً

فن

2026-07-18 | 03:19
وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً
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Aljadeed
وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً

توفيت الممثلة الأيرلندية بريندا فريكر عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد فترة من تدهور حالتها الصحية، لتنتهي مسيرة فنية استمرت أكثر من ستة عقود وتركت خلالها بصمة بارزة في السينما والتلفزيون. وأكد وكيل أعمالها فيل بيلفيلد أنها فارقت الحياة بهدوء في دبلن، واصفاً إياها بأسطورة فنية لن تتكرر.

ودخلت فريكر تاريخ السينما عام 1990، بعدما أصبحت أول ممثلة أيرلندية تفوز بجائزة الأوسكار للتمثيل، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم My Left Foot، مجسدةً شخصية والدة كريستي براون إلى جانب دانيال داي لويس.

ورغم نجاحها الكبير في الأعمال الدرامية، بقيت فريكر راسخة في ذاكرة الجمهور بشخصية «سيدة الحمام» التي عاشت وحيدة في سنترال بارك، وساعدت الطفل كيفن في فيلم Home Alone 2: Lost in New York عام 1992، لتصبح الشخصية من أبرز وأحب أدوار الفيلم.

وشملت مسيرتها أعمالاً بارزة، بينها The Field وA Time to Kill وVeronica Guerin، إلى جانب حضورها التلفزيوني اللافت في المسلسل الطبي Casualty، لتُختتم برحيلها مسيرة واحدة من أبرز نجمات التمثيل في أيرلندا

 
 
 

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