وفاة بريندا فريكر بطلة Home Alone 2 والحائزة على الأوسكار عن 81 عاماً

كشف الفنان محمد فضل شاكر عن اقتراب عودة والده، الفنان اللبناني فضل شاكر، إلى إحياء الحفلات بعد سنوات طويلة من الغياب، معلنًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جولة فنية تشمل عددًا من الدول.



