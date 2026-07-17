أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية
تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية
A-
A+

تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية

فن

2026-07-17 | 10:41
تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية

أثارت مصممة الأزياء تيا ديب، ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة وُصفت بالجريئة.


واعتمدت تيا في الصور إطلالة باللون العنابي، نسّقتها مع قفازات وأحذية سوداء طويلة، خلال جلسة تصوير داخل استوديو بخلفية رمادية وإضاءة بارزة، لتبدو الإطلالة مختلفة عن اختياراتها السابقة وأكثر جرأة.
وسرعان ما انتشرت الصور على عدد من الصفحات الفنية، وانقسمت آراء المتابعين حولها؛ إذ اعتبر البعض أن الإطلالة عصرية وجريئة وتنسجم مع طبيعة عملها في مجال الأزياء، بينما وجّه آخرون إليها انتقادات حادة، ووصف عدد منهم الصور بأنها «مبالغ فيها» أو «فاضحة».
وبعد اتساع دائرة الجدل، أقدمت تيا ديب على حذف الصور من حسابها، بحسب ما جرى تداوله، من دون أن توضح بشكل مباشر أسباب اتخاذها هذه الخطوة أو ترد على التعليقات التي رافقت ظهورها الأخير.
وأثار حذف الصور تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت الانتقادات التي تعرضت لها وراء قرارها، فيما رأى آخرون أن تراجعها عن نشرها يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشخصيات المعروفة وأبناء الفنانين عند مشاركة إطلالات غير مألوفة.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تحظى فيها تيا ديب باهتمام الجمهور، إذ تتابعها صفحات الفن والموضة بشكل متواصل، سواء بسبب إطلالاتها أو عملها في مجال التصميم، إضافة إلى كونها ابنة واحدة من أبرز نجمات الغناء اللبناني.
وحتى الآن، لم تصدر تيا أي تعليق رسمي بشأن الجدل، كما لم تكشف ما إذا كان حذف الصور مرتبطاً بردود الفعل المنتقدة، أم أنه جاء ضمن قرار شخصي يتعلق بمحتوى حسابها، ولكن بحسب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي قيل أن تيا علق قائلا: الماما شافت الصور

اقرأ ايضا في فن

اعتقال بطل مسلسل “المؤسس عثمان" النجم التركي بوراك تشيليك بتهمة التعاطي
10:32

اعتقال بطل مسلسل “المؤسس عثمان" النجم التركي بوراك تشيليك بتهمة التعاطي

قطع الممثل التركي بوراك تشيليك إجازته الصيفية في مدينة أنطاليا، وعاد بصورة عاجلة إلى إسطنبول صباح الخميس، بعد صدور قرار بتوقيفه في إطار تحقيقات تجريها السلطات التركية بشأن شبهات مرتبطة بمواد محظورة.

10:32

اعتقال بطل مسلسل “المؤسس عثمان" النجم التركي بوراك تشيليك بتهمة التعاطي

قطع الممثل التركي بوراك تشيليك إجازته الصيفية في مدينة أنطاليا، وعاد بصورة عاجلة إلى إسطنبول صباح الخميس، بعد صدور قرار بتوقيفه في إطار تحقيقات تجريها السلطات التركية بشأن شبهات مرتبطة بمواد محظورة.

عبير نعمة تفتتح "أعياد بيروت" بليلة موسيقية لبنانية بامتياز
06:44

عبير نعمة تفتتح "أعياد بيروت" بليلة موسيقية لبنانية بامتياز

افتتحت الفنانة عبير نعمة فعاليات مهرجان «أعياد بيروت» بحفل غنائي مميز أُقيم على الواجهة البحرية في أنطلياس، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى والمفاجآت الفنية والبصرية.

06:44

عبير نعمة تفتتح "أعياد بيروت" بليلة موسيقية لبنانية بامتياز

افتتحت الفنانة عبير نعمة فعاليات مهرجان «أعياد بيروت» بحفل غنائي مميز أُقيم على الواجهة البحرية في أنطلياس، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى والمفاجآت الفنية والبصرية.

كيم كارداشيان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بعد وفاة جدتها
06:28

كيم كارداشيان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بعد وفاة جدتها

أوضحت كيم كارداشيان سبب نشر صور من عطلتها العائلية على البحيرة بالتزامن مع إعلان وفاة جدتها ماري جو «إم جي» شانون، بعدما أثار توقيت المنشور انتقادات وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

06:28

كيم كارداشيان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بعد وفاة جدتها

أوضحت كيم كارداشيان سبب نشر صور من عطلتها العائلية على البحيرة بالتزامن مع إعلان وفاة جدتها ماري جو «إم جي» شانون، بعدما أثار توقيت المنشور انتقادات وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
اعتقال بطل مسلسل “المؤسس عثمان" النجم التركي بوراك تشيليك بتهمة التعاطي
10:32
عبير نعمة تفتتح "أعياد بيروت" بليلة موسيقية لبنانية بامتياز
06:44
كيم كارداشيان تنشر صورًا من عطلتها الصيفية بعد وفاة جدتها
06:28
بعدما تركه بلا ردّ… هالاند يوافق أخيرًا على العشاء مع توم هولاند
06:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026