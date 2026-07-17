تيا ديب ابنة نوال الزغبي تتصدر الترند بإطلالة جريئة تعرضها لانتقادات قاسية

أثارت مصممة الأزياء ، ابنة الفنانة ، جدلاً واسعاً عبر ، بعد نشرها مجموعة صور من جلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة وُصفت بالجريئة.



واعتمدت تيا في الصور إطلالة باللون ، نسّقتها مع قفازات وأحذية سوداء طويلة، خلال جلسة تصوير داخل استوديو بخلفية رمادية وإضاءة بارزة، لتبدو الإطلالة مختلفة عن اختياراتها السابقة وأكثر جرأة.

وسرعان ما انتشرت الصور على عدد من الصفحات الفنية، وانقسمت آراء المتابعين حولها؛ إذ اعتبر البعض أن الإطلالة عصرية وجريئة وتنسجم مع طبيعة عملها في مجال الأزياء، بينما وجّه آخرون إليها انتقادات حادة، ووصف عدد منهم الصور بأنها «مبالغ فيها» أو «فاضحة».

وبعد اتساع دائرة الجدل، أقدمت على حذف الصور من حسابها، بحسب ما جرى تداوله، من دون أن توضح بشكل مباشر أسباب اتخاذها هذه الخطوة أو ترد على التعليقات التي رافقت ظهورها الأخير.

وأثار حذف الصور تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت الانتقادات التي تعرضت لها وراء قرارها، فيما رأى آخرون أن تراجعها عن نشرها يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشخصيات المعروفة وأبناء الفنانين عند مشاركة إطلالات غير مألوفة.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تحظى فيها تيا ديب باهتمام الجمهور، إذ تتابعها صفحات الفن والموضة بشكل متواصل، سواء بسبب إطلالاتها أو عملها في مجال التصميم، إضافة إلى كونها ابنة واحدة من أبرز نجمات الغناء اللبناني.

وحتى الآن، لم تصدر تيا أي تعليق رسمي بشأن الجدل، كما لم تكشف ما إذا كان حذف الصور مرتبطاً بردود الفعل المنتقدة، أم أنه جاء ضمن قرار شخصي يتعلق بمحتوى حسابها، ولكن بحسب ما على قيل أن تيا علق قائلا: الماما شافت الصور