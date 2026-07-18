فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة

وخلال حفله في الساحل المصري، الذي شاركه فيه الفنان الشامي، خاطب محمد الجمهور قائلًا: «اشتقتوا لفضل؟ راجع قريب وهيلف كله، وأول حفل له هيبقى قريب جدًا»، وسط تفاعل كبير من الحاضرين. ولم يكشف حتى الآن عن موعد الحفل الأول أو الدولة التي ستستضيفه.

وتأتي تصريحات محمد فضل شاكر بالتزامن مع تطورات في الملف القضائي لوالده، بعدما قررت في رفع قرار منع السفر عنه وتسليمه جواز سفره، شرط التزامه بحضور جلسات المحاكمة المقبلة.

وكانت المحكمة قد وافقت قبل ذلك على إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا، من بينها القضية المرتبطة بأحداث ، مقابل كفالات مالية، مع استمرار محاكمته أمام العسكري وهو خارج التوقيف.

وبينما تتداول تقارير فنية معلومات عن تلقيه عروضًا لإحياء حفلات عربية ودولية، تبقى تفاصيل الجولة وموعد انطلاقها بانتظار إعلان رسمي من فضل شاكر أو فريقه، وسط ترقب واسع من جمهوره لظهوره الأول على المسرح بعد غياب.