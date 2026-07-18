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فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة
فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة
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فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة

فن

2026-07-18 | 04:28
فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة
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Aljadeed
فضل شاكر يستعد للعودة إلى المسرح.. ونجله يعلن جولة عالمية مرتقبة

كشف الفنان محمد فضل شاكر عن اقتراب عودة والده، الفنان اللبناني فضل شاكر، إلى إحياء الحفلات بعد سنوات طويلة من الغياب، معلنًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جولة فنية تشمل عددًا من الدول.

وخلال حفله في الساحل الشمالي المصري، الذي شاركه فيه الفنان الشامي، خاطب محمد الجمهور قائلًا: «اشتقتوا لفضل؟ راجع قريب وهيلف العالم كله، وأول حفل له هيبقى قريب جدًا»، وسط تفاعل كبير من الحاضرين. ولم يكشف حتى الآن عن موعد الحفل الأول أو الدولة التي ستستضيفه.

وتأتي تصريحات محمد فضل شاكر بالتزامن مع تطورات جديدة في الملف القضائي لوالده، بعدما قررت المحكمة العسكرية في لبنان رفع قرار منع السفر عنه وتسليمه جواز سفره، شرط التزامه بحضور جلسات المحاكمة المقبلة.

وكانت المحكمة قد وافقت قبل ذلك على إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا، من بينها القضية المرتبطة بأحداث عبرا، مقابل كفالات مالية، مع استمرار محاكمته أمام القضاء العسكري وهو خارج التوقيف.

وبينما تتداول تقارير فنية معلومات عن تلقيه عروضًا لإحياء حفلات عربية ودولية، تبقى تفاصيل الجولة وموعد انطلاقها بانتظار إعلان رسمي من فضل شاكر أو فريقه، وسط ترقب واسع من جمهوره لظهوره الأول على المسرح بعد غياب.

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