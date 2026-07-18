محمد صلاح يخطف الأنظار في عقد قران مصطفى شوبير بالساحل الشمالي

وشهدت المناسبة حضور عدد من أبرز نجوم ، يتقدمهم قائد المنتخب محمد صلاح، إلى جانب محمود حسن تريزيغيه، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، وأحمد حجازي، وحمزة علاء، وأحمد نبيل كوكا، الذين حرصوا على مشاركة شوبير فرحته.

وخطف محمد صلاح الأنظار خلال الحفل بعدما ظهر وهو يشارك العريس والحاضرين الرقص على أنغام أغنية «يا مصر بتعمليها إزاي»، قبل أن تنتشر اللقطات بشكل واسع عبر . كما هنّأ حمدي فتحي زميله بصورة نشرها عبر «إنستغرام»، وكتب معلّقًا: «ألف مبروك يا حبيبي».

ويأتي عقد قران مصطفى شوبير بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري في نهائيات 2026، ومساهمته في وصول «الفراعنة» إلى دور الـ16 للمرة الأولى، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.