جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق

وقبيل صعوده إلى المسرح، التقى عطية عددًا من والعربية، معربًا عن سعادته بالعودة إلى ولقاء الجمهور السوري، قبل أن يقدم سهرة امتدت حتى ساعات متأخرة، شاركه خلالها الحاضرون الغناء والرقص.

ولم تقتصر زيارته على الحفل، إذ حقق عروس سورية كانت تتمنى حضوره إلى حفل زفافها. وبالتنسيق مع زوجها، فاجأها جوزيف عطية بظهوره وغنّى لها أغنيته الجديدة «مغروم»، في لحظة أثارت تأثرها وتفاعل الحاضرين، قبل أن تنتشر مقاطع المفاجأة على .

وأشاد المتابعون بعفوية الفنان اللبناني وحرصه على مشاركة العروس فرحتها، إلى جانب حضوره اللافت وإطلالته الأنيقة خلال الحفل.

وبعد حفله في دمشق، يستعد جوزيف عطية للقاء جمهوره في ضمن مهرجان «أعياد 2026»، حيث يحيي حفلاً يوم الجمعة 24 في الواجهة البحرية في أنطلياس– ، ضمن برنامج المهرجان الممتد خلال شهر تموز.