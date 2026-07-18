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جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق
جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق
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جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق

فن

2026-07-18 | 06:46
جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق
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Aljadeed
جوزيف عطية يفاجئ عروسًا سورية خلال تواجده في دمشق

أحيا الفنان اللبناني جوزيف عطية حفلاً غنائيًا في العاصمة السورية دمشق، بمناسبة افتتاح مطعم وصالة Cult Lounge، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع مع مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة.

وقبيل صعوده إلى المسرح، التقى عطية عددًا من وسائل الإعلام السورية والعربية، معربًا عن سعادته بالعودة إلى دمشق ولقاء الجمهور السوري، قبل أن يقدم سهرة امتدت حتى ساعات متأخرة، شاركه خلالها الحاضرون الغناء والرقص.

ولم تقتصر زيارته على الحفل، إذ حقق أمنية عروس سورية كانت تتمنى حضوره إلى حفل زفافها. وبالتنسيق مع زوجها، فاجأها جوزيف عطية بظهوره وغنّى لها أغنيته الجديدة «مغروم»، في لحظة أثارت تأثرها وتفاعل الحاضرين، قبل أن تنتشر مقاطع المفاجأة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المتابعون بعفوية الفنان اللبناني وحرصه على مشاركة العروس فرحتها، إلى جانب حضوره اللافت وإطلالته الأنيقة خلال الحفل.

وبعد حفله في دمشق، يستعد جوزيف عطية للقاء جمهوره في لبنان ضمن مهرجان «أعياد بيروت 2026»، حيث يحيي حفلاً يوم الجمعة 24 تموز في الواجهة البحرية في أنطلياس–النقاش، ضمن برنامج المهرجان الممتد خلال شهر تموز.

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