شاكيرا تدعم ميسي قبل نهائي المونديال وتوجّه رسالة مؤثرة إلى أنتونيلا

ونشرت شاكيرا عبر خاصية «الستوري» في حسابها على «إنستغرام» صورة لميسي، واعتبرت أن ما يقدمه في البطولة «يتجاوز الاستثنائي»، مؤكدةً أن مسيرته تعكس لاعب يتحدى الزمن والظروف، ويثبت أن العمر أو آراء الآخرين لا تحدد قدرة الإنسان على النجاح.

كما خصّت أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، بكلمات لافتة، مشيرة إلى أن وجودها إلى جانبه يمنحه القوة والإلهام للاستمرار في تحقيق الإنجازات. وتفاعلت أنتونيلا مع بإعادة نشرها، مرفقةً إياها بقلب أبيض ورمز تعبيري متأثر.

وتأتي رسالة شاكيرا بعد مساهمة ميسي في وصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية، عقب فوزها المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي. ويخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي أمام إسبانيا في نيوجيرسي، سعيًا للحفاظ على اللقب الذي حققه في قطر عام 2022.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي البطولة بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف، وسط ترقب لما قد يقدمه في مواجهة يُحتمل أن تكون له في .