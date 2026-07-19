وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن موعد ومكان تشييع الجثمان، وفق ما ستعلنه الأسرة.

وكان الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع " " قد أثار قلق متابعيه قبل وفاته بساعات، بعدما نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "ادعوا لأحمد، هو محتاج دعاكم دلوقتي"، دون تفاصيل حالته الصحية.

وعانى خلال الفترة من ورم سرطاني في منطقة الحجاب الحاجز، وكان قد وجّه قبل أيام رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه ودعمه خلال رحلة علاجه.

وقال الفنان الراحل في رسالته: "كل حد اتصل واطمن عليا أحب أقوله شكرًا، ومن فضل وكرم ربنا عليا إن ده يحصل علشان أشوف كل حب الناس ده ليا"، معبرًا عن امتنانه للمساندة الكبيرة التي تلقاها من جمهوره وأصدقائه.