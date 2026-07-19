وفاة الفنان صالح الفرزيط بعد غيبوبة أعقبت حادث سير غامض

خيّم الحزن على الساحة الفنية في بعد وفاة الفنان صالح الفرزيط، السبت 18 يوليو/تموز 2026، إثر معاناة طويلة مع المرض، بعدما دخل في غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر عقب تعرضه لحادث سير أمام منزله.

وكشف الإعلامي عبد الرزاق الشابي، خلال برنامج " ويكاند"، أن الفرزيط كان قد تعافى في وقت سابق من أزمة صحية خطيرة بفضل الرعاية التي تلقاها في المستشفى العسكري، وعاد إلى نشاطه الفني وطرح أربع أغانٍ ، قبل أن يتعرض لحادث دهس من سيارة لاذ سائقها بالفرار، في حين لم تتمكن السلطات من تحديد هويته بسبب غياب كاميرات المراقبة.



وأوضح الشابي أن الحادث أعاد الفنان إلى الغيبوبة، في وقت كانت فيه أسرته تعاني ظروفًا اجتماعية ومادية صعبة، إذ إن زوجته فاقدة للبصر، بينما استنزفت بناته مدخراتهن خلال رحلة علاجه الأولى، ما حال دون قدرتهن على تحمل تكاليف العلاج بعد الحادث الثاني.



وأشار إلى أن المستشفى العسكري علاجه لفترة قبل أن يعود إلى منزله لاستكمال الرعاية، إلا أن محدودية الإمكانات أثرت على انتظام العلاج، ومع تدهور حالته أُعيد إلى المستشفى، لكن التدخل جاء متأخرًا، ليفارق الحياة متأثرًا بمضاعفات حالته الصحية.



وعقب وفاته، دعا عبد الرزاق الشابي إلى إنشاء "صندوق الأمان للفنانين"، مؤكدًا أن منظومة العلاج الحالية لا تكفي لمواجهة الحالات الصحية الحرجة، وأن توفير دعم للفنانين أصبح ضرورة لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.