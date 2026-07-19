الأخرس يفتتح ثاني أمسيات "أعياد بيروت" بحضور جماهيري لافت

افتتح الفنان الأردني الأخرس ثاني أمسيات الحادية عشرة من مهرجان "أعياد بيروت" بحفل جماهيري مميز أقيم على الواجهة البحرية في أنطلياس، وسط حضور كثيف عكس الشعبية المتزايدة التي يحظى بها بين نجوم الجيل الجديد.

وشكّل الحفل أول مشاركة للأخرس في المهرجان، حيث تفاعل الجمهور اللبناني بحماس مع مجموعة من أبرز أغانيه، وردد كلماتها معه طوال الأمسية، في عكس الأجواء الاحتفالية التي طبعت السهرة. وسبق الحفل فقرة افتتاحية قدمتها الفنانة .



وتتواصل فعاليات مهرجان "أعياد " طوال شهر تموز/يوليو، مع استمرار طرح التذاكر عبر Ticketing Box Office، إذ يستضيف المهرجان خلال الأيام المقبلة نخبة من الفنانين والنجوم. ويحيي غي مانوكيان حفله في 20 ، فيما يقدم جون أشقر الكوميدي "فينا نحكي" في 22 تموز، ويعود جوزيف عطية للمشاركة للعام الثالث على التوالي في 24 تموز.



كما يشهد المهرجان أول إطلالة لإبراهيم معلوف على مسرح "أعياد بيروت" في 25 تموز، تليها المشاركة الأولى للفنان مروان خوري ضمن فعاليات المهرجان في 26 تموز، على أن تُختتم الحادية عشرة في 28 تموز بحفل تحييه الفنانة إليسا، في أمسية تحظى بترقب واسع من جمهورها.