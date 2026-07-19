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الأخرس يفتتح ثاني أمسيات &quot;أعياد بيروت&quot; بحضور جماهيري لافت
الأخرس يفتتح ثاني أمسيات "أعياد بيروت" بحضور جماهيري لافت
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الأخرس يفتتح ثاني أمسيات "أعياد بيروت" بحضور جماهيري لافت

فن

2026-07-19 | 05:29
الأخرس يفتتح ثاني أمسيات "أعياد بيروت" بحضور جماهيري لافت
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Aljadeed
الأخرس يفتتح ثاني أمسيات "أعياد بيروت" بحضور جماهيري لافت

افتتح الفنان الأردني الأخرس ثاني أمسيات الدورة الحادية عشرة من مهرجان "أعياد بيروت" بحفل جماهيري مميز أقيم على الواجهة البحرية في أنطلياس، وسط حضور كثيف عكس الشعبية المتزايدة التي يحظى بها بين نجوم الجيل الجديد.

وشكّل الحفل أول مشاركة للأخرس في المهرجان، حيث تفاعل الجمهور اللبناني بحماس مع مجموعة من أبرز أغانيه، وردد كلماتها معه طوال الأمسية، في مشهد عكس الأجواء الاحتفالية التي طبعت السهرة. وسبق الحفل فقرة افتتاحية قدمتها الفنانة إيمان منصور.

وتتواصل فعاليات مهرجان "أعياد بيروت" طوال شهر تموز/يوليو، مع استمرار طرح التذاكر عبر Ticketing Box Office، إذ يستضيف المهرجان خلال الأيام المقبلة نخبة من الفنانين والنجوم. ويحيي غي مانوكيان حفله في 20 تموز، فيما يقدم جون أشقر عرضه الكوميدي "فينا نحكي" في 22 تموز، ويعود جوزيف عطية للمشاركة للعام الثالث على التوالي في 24 تموز.

كما يشهد المهرجان أول إطلالة لإبراهيم معلوف على مسرح "أعياد بيروت" في 25 تموز، تليها المشاركة الأولى للفنان مروان خوري ضمن فعاليات المهرجان في 26 تموز، على أن تُختتم الدورة الحادية عشرة في 28 تموز بحفل تحييه الفنانة اللبنانية إليسا، في أمسية تحظى بترقب واسع من جمهورها.

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