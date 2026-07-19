سبب وفاة الفنان السوري ابراهيم الأخرس وهذه ابرز المعلومات عنه

وينحدر الراحل من قرية كديران في ريف الرقة ، حيث نشأ في بيئة ريفية غنية بالعادات والتقاليد والحكايات والأغاني الشعبية، الأمر الذي أسهم في تكوين شخصيته الفنية منذ سنواته الأولى، ودفعه إلى التمسك باللون التراثي الذي عُرف به طوال مسيرته.ويُعد إبراهيم الأخرس من أبرز الفنانين الشعبيين في منطقة الرقة، إذ اشتهر بصوته القريب من البيئة المحلية، وبأدائه للأغاني الفراتية والبدوية والتراثية التي تحاكي حياة الناس اليومية، وتتناول موضوعات والغربة والحب والفقد والحنين والفرح والمناسبات الاجتماعية.كما عُرف الراحل بإتقانه العزف على آلة الربابة، التي شكّلت جزءاً أساسياً من هويته الفنية، ورافقته في العديد من حفلاته وجلساته الغنائية ومشاركاته في الأعراس والمناسبات الاجتماعية والفعاليات التراثية.وتميّز أسلوب إبراهيم الأخرس بالبساطة والعفوية والارتباط المباشر بوجدان الجمهور، إذ لم يعتمد على الآلات الموسيقية الحديثة أو التوزيعات المعقدة، بل حافظ على الشكل التقليدي للأغنية الشعبية، مستنداً إلى صوته والربابة والكلمة القريبة من ذاكرة أبناء المنطقة.وعلى امتداد عقود، نجح الفنان الراحل في بناء قاعدة جماهيرية بين أبناء الرقة وريفها، ولا سيما لدى المهتمين بالفنون الشعبية والأغاني التراثية، الذين وجدوا في أعماله انعكاساً صادقاً لهويتهم الاجتماعية والثقافية.ولم تقتصر أهمية تجربته على الجانب الفني فقط، بل أدت أعماله دوراً في توثيق جزء من التراث الشفهي للمنطقة، من خلال حفظ أغانٍ وألحان ومواويل متوارثة، ونقلها إلى أجيال في وقت شهدت فيه الأغنية الشعبية التقليدية تراجعاً أمام انتشار الأنماط الموسيقية الحديثة.وكان الراحل حريصاً على تقديم الكلمات والألحان باللهجة المحلية، بما تحمله من خصوصية لغوية وثقافية، وهو ما جعل أغانيه جزءاً من الذاكرة الجماعية لأبناء الرقة، وخصوصاً في القرى والأرياف التي ظل فيها فن الربابة حاضراً في المناسبات واللقاءات الشعبية.كما جسدت أعمال إبراهيم الأخرس ملامح الحياة في منطقة الفرات، بما فيها من عادات اجتماعية وقصص يومية ومشاعر مرتبطة بالأرض والانتماء، الأمر الذي منحه مكانة خاصة بين الفنانين الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذا اللون الفني من الاندثار.وأثار نبأ وفاة الفنان إبراهيم الأخرس من الحزن بين محبيه وأبناء منطقته، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين صوته وأغانيه وحضوره في المناسبات الشعبية، ومؤكدين أن رحيله يشكل خسارة للفن والتراث في محافظة الرقة.كما عبّر عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي عن تقديرهم للمسيرة التي قدمها الراحل، مشيرين إلى أن تجربته الفنية تجاوزت حدود الغناء، لتتحول إلى مساهمة حقيقية في صون الذاكرة الشعبية وحماية جزء من الهوية الثقافية للمنطقة.وبرحيل إبراهيم الأخرس، تفقد الساحة الفنية الشعبية واحداً من الفنانين الذين ظلوا أوفياء للتراث ولآلة الربابة، فيما يبقى إرثه الفني شاهداً على مرحلة طويلة من تاريخ الأغنية الشعبية في الرقة وريفها.ورغم غيابه، ستبقى أعماله ومواويله حاضرة في ذاكرة جمهوره، وستظل سيرته مرتبطة بالفن الأصيل وبصوت الربابة الذي حمل حكايات الناس وأفراحهم وأحزانهم على مدى سنوات طويلة.