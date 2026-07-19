ارتباط حارس المرمى ياسين بونو و نورا فتحي يتصدر الترند..اليكم الحقيقة

عاد اسم حارس المرمى إلى التداول عبر ، بعد انتشار فيديو قيل إنه يجمعه بالفنانة نورا فتحي خلال عطلة في ، ما أعاد الحديث عن وجود علاقة عاطفية بينهما.



وزاد الجدل بعد إعادة نشر مقاطع لنورا من مدرجات مباريات المنتخب ، ظهرت فيها متفاعلة بحماس مع تألق بونو، فيما اعتبر متابعون أن وجودها في الملعب كان لدعمه، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين.



وتزامنت الشائعات مع أنباء عن عودة بونو إلى زوجته خلاد بعد فترة من الخلافات، خصوصاً مع عودة بعض صورهما معاً. كما تداولت صفحات صورة قيل إن إيمان نشرتها لبونو من داخل منزلهما، واعتبرها الجمهور أول رد غير مباشر منها على المتداولة.

وحتى الآن، لم يعلق بونو أو نورا فتحي على هذه الشائعات، ما يبقي كل ما يتم تداوله في إطار التكهنات فقط.