ارتباط حارس المرمى ياسين بونو و نورا فتحي يتصدر الترند..اليكم الحقيقة

وزاد الجدل بعد إعادة نشر مقاطع لنورا من مدرجات مباريات المنتخب المغربي
، ظهرت فيها متفاعلة بحماس مع تألق بونو، فيما اعتبر متابعون أن وجودها في الملعب كان لدعمه، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين.
وتزامنت الشائعات مع أنباء عن عودة بونو إلى زوجته إيمان
خلاد بعد فترة من الخلافات، خصوصاً مع عودة بعض صورهما معاً. كما تداولت صفحات صورة قيل إن إيمان نشرتها لبونو من داخل منزلهما، واعتبرها الجمهور أول رد غير مباشر منها على الأخبار
المتداولة.
وحتى الآن، لم يعلق بونو أو نورا فتحي على هذه الشائعات، ما يبقي كل ما يتم تداوله في إطار التكهنات فقط.