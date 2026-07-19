الشرطة الأميركية توقف أندرو تيت وشقيقه تمهيداً لتسليمهما إلى بريطانيا

أوقفت السلطات الأميركية المؤثر أندرو تيت وشقيقه تريستان في مدينة ميامي، بعد تحرك قضائي مرتبط بطلب بريطاني لاستردادهما على خلفية اتهامات جنائية .





وأفادت هيئة خدمة المارشالات الأميركية بأنها ألقت القبض على الشقيقين، من دون تفاصيل مذكرة التوقيف لكونها سرية، فيما تداولت وسائل إعلام أميركية مقطع فيديو يظهر عناصر الأمن وهم يقتادونهما بعد وضع الأصفاد في يديهما.



من جهتها، أكدت هيئة الادعاء الملكية توقيف أندرو وتريستان تيت، مشيرة إلى أن الملف يتضمن اتهامات إضافية تتعلق بجرائم جنسية واستغلال واتجار بالأشخاص، إلى جانب مخالفات مرتبطة بمحتوى غير قانوني يخص قاصراً.



وأوضحت الهيئة أن السلطات البريطانية طلبت استرداد الشقيقين من ، بعد ظهور أدلة في القضية، تمهيداً لمواجهتهما بالإجراءات القضائية أمام المحاكم البريطانية.



كما يواجه الشقيقان، اللذان يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية، ملفات أخرى في المتحدة تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، فيما يواصلان نفي جميع الاتهامات الموجهة إليهما.





ويواجه أندرو تيت وشقيقه كذلك قضايا منفصلة في رومانيا، حيث أقاما خلال السنوات الماضية، في حين يحظى تيت بمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب آرائه المثيرة للجدل حول الرجولة والنساء والمجتمع.