رسالة مؤثرة من شاكير لـ ميسي قبل مباراة النهائي وما علاقة زوجته؟

لفتت الكولومبية شاكيرا الأنظار برسالة مؤثرة وجهتها إلى قائد المنتخب ، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا في نهائي 2026.



ونشرت شاكيرا عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة لميسي، أرفقتها بكلمات أشادت فيها بمسيرته الاستثنائية وانضباطه وقدرته على الحفاظ على مستواه المميز، رغم السنوات الطويلة التي أمضاها في الملاعب.

وأكدت أن استمرار ميسي في تحقيق النجاحات يعكس أهمية الطموح والإصرار والعمل الجاد، بعيداً عن عامل العمر، معتبرة أنه يشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

كما وجهت شاكيرا رسالة دافئة إلى زوجته أنتونيلا روكوزو، مشيدة بدعمها المتواصل له طوال مسيرته، ومعتبرة أن وجودها إلى جانبه كان من العوامل المهمة في نجاحه واستقراره.

وحظيت بتفاعل واسع بين المتابعين، خصوصاً بعد أن أعادت أنتونيلا نشرها عبر خاصية «الستوري» على حسابها في «إنستغرام».

