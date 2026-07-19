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وجيه صقر يتحدث عن اسباب فشله في تكوين عائلة: &quot;نسيت اتزوج&quot;
وجيه صقر يتحدث عن اسباب فشله في تكوين عائلة: "نسيت اتزوج"
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وجيه صقر يتحدث عن اسباب فشله في تكوين عائلة: "نسيت اتزوج"

فن

2026-07-19 | 10:11
وجيه صقر يتحدث عن اسباب فشله في تكوين عائلة: "نسيت اتزوج"
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Aljadeed
وجيه صقر يتحدث عن اسباب فشله في تكوين عائلة: "نسيت اتزوج"

يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.

وخلال الحلقة، يتأثر صقر عند الحديث عن والدته الراحلة، مستعيدًا تفاصيل وفاتها واللحظات الصعبة التي رافقت رحيلها، ومؤكدًا أن الحزن لا يزال حاضرًا في داخله، بقوله: «بعدها حرقة بقلبي».

كما يتطرق إلى أسباب عدم زواجه حتى اليوم، ويتحدث بوضوح عن فشله في تكوين عائلة، والظروف التي أثرت في قراراته الشخصية، قبل أن يكشف سبب انقطاعه عن أفراد عائلته لمدة أربع سنوات، وما رافق تلك المرحلة من خلافات وتحديات.

وعلى الصعيد المهني، يفاجئ وجيه صقر الجمهور بالكشف عن حجم الأرباح التي حققها عبر منصة «تيك توك»، مؤكدًا أنها تجاوزت 250 ألف دولار، كما يتحدث عن ضريبة الشهرة والقيود التي تفرضها على حياته اليومية، وعن علاقته بالجمهور وانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتناول صقر أيضًا أسباب عودته إلى لبنان بعد فترة من الغياب، ويوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، متحدثًا عن رؤيته للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وفي الجزء الأكثر جدلًا من الحلقة، يطرح وجيه صقر موقفه من ملف السلاح، ويوجه رسالة واضحة إلى حزب الله، في تصريحات يُتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الحلقة جانبًا إنسانيًا مختلفًا من شخصية وجيه صقر، إذ يجمع بين التأثر أثناء الحديث عن والدته، والصراحة في كشف أسرار حياته العائلية والمهنية، وبين المواقف السياسية المباشرة التي اعتاد التعبير عنها من دون تردد.

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