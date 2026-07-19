الأخرس يرد على راغب علامة: قالوا عني فقاعة..كشف تفاصيل ديو مع الشامي ورسالة مؤثرة لـ فضل شاكر

أحيا الفنان اللبناني سعد رمضان أمسية غنائية تكريمية على مسرح Cadogan Hall في العاصمة البريطانية لندن، خصّصها للاحتفاء بالإرث الفني الكبير للعندليب الأسمر عبد حليم حافظ، وسط أجواء مميزة جمعت بين الحنين إلى زمن الفن الجميل وروح الأداء المعاصر.
يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.
لفتت النجمة الكولومبية شاكيرا الأنظار برسالة مؤثرة وجهتها إلى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.