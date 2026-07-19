الأخرس يرد على راغب علامة: قالوا عني فقاعة..كشف تفاصيل ديو مع الشامي ورسالة مؤثرة لـ فضل شاكر

أحيا الفنان الشاب "الأخرس" حفلاً مميزًا ضمن فعاليات جولة "أعياد بيروت"، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت من الجمهور.



وعقب الحفل، التقت الزميلة زينب الفنان الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح الأمسية والأجواء التي رافقتها، كما كشف عن آخر تطورات الديو المنتظر الذي سيجمعه بالفنان . وتحدث الأخرس أيضًا عن التصريح الذي أدلى به الشامي بشأن الفنان ، والذي تناول خلاله موضوع الوجوه الفنية الشابة.