حريق يطال منزل بطل مسلسل «حلم أشرف» في موغلا

وذكرت صحيفة «صباح» أن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق، وتمكنت من احتواء النيران والحد من انتشارها، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمنزل أولوسوي أو قيمة الخسائر المادية.

ولا يزال الغموض يحيط بوجود النجم داخل المنزل لحظة اندلاع الحريق، إذ لم تصدر أي معلومات تؤكد ما إذا كان موجوداً في المكان، كما لم يعلّق أولوسوي على الحادث حتى الآن.

وتواصل الجهات المختصة معاينة موقع الحريق وحصر الأضرار، إلى جانب التحقيق لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.

ويُعد شاتاي أولوسوي من أبرز نجوم الدراما التركية، وشارك خلال السنوات في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها مسلسل «حلم أشرف» وفيلم «النائم».