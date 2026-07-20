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تفاعل النجوم مع نهائي كأس العالم .. ديمة قندلفت ترقص و امل بوشوشة برسالة لاذعة
تفاعل النجوم مع نهائي كأس العالم .. ديمة قندلفت ترقص و امل بوشوشة برسالة لاذعة
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تفاعل النجوم مع نهائي كأس العالم .. ديمة قندلفت ترقص و امل بوشوشة برسالة لاذعة

فن

2026-07-20 | 04:51
تفاعل النجوم مع نهائي كأس العالم .. ديمة قندلفت ترقص و امل بوشوشة برسالة لاذعة
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Aljadeed
تفاعل النجوم مع نهائي كأس العالم .. ديمة قندلفت ترقص و امل بوشوشة برسالة لاذعة

تُوّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المستحق على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، مساء الأحد، في المباراة النهائية التي أُقيمت ضمن البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستعاد المنتخب الإسباني اللقب العالمي بعد 16 عاماً من تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة وكان الطرف الأكثر استحواذاً، رغم الأداء الباهت الذي طغى على الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، رفع الإسبان إيقاعهم الهجومي وصنعوا عدداً من الفرص الخطيرة، ولا سيما خلال الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح فيران توريس في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الأول.
وبهذا الانتصار، واصل منتخب إسبانيا، الذي خاض النهائي الثاني في تاريخه، سلسلة مبارياته من دون هزيمة للمباراة الـ38 على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول منتخب أوروبي يحقق هذا الإنجاز.
ولاقى التتويج الإسباني تفاعلاً واسعاً من نجوم الفن، إذ نشرت الفنانة أمل بوشوشة رسالة احتفالية كتبت فيها: «برافو لا روخا.. إسبانيا لإعادة التربية والتأهيل والأدب».
أما الفنان مكسيم خليل، فنشر صورة للمنتخب الإسباني عبر حسابه، وعلّق قائلاً: «هيك منشوف إنه حتى برشلونة بتاخد كأس العالم.. مبروك لإسبانيا، بطولة مستحقة».
واختار الفنان باسم ياخور التعبير عن خسارة الأرجنتين بطريقة طريفة، إذ شارك مقطعاً من مسلسل «ضيعة ضايعة» ظهر فيه «جودة أبو خميس» وهو يبكي بحرقة، وأرفقه بإشارة إلى المنتخب الأرجنتيني.
من جهتها، احتفلت الفنانة ديمة قندلفت بفوز إسبانيا على طريقتها، إذ ظهرت وهي ترقص التانغو ابتهاجاً بتتويج «لا روخا» بكأس العالم 2026.
كما هنأت الفنانة صفاء سلطان المنتخب الإسباني، وكتبت: «مبروك لكل فلسطيني في العالم.. مبروك إسبانيا، ومبروك لكل عربي شريف».
 

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