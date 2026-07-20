وفاة الموسيقار هاني شنودة والحزن يخيم على الوسط الفني

وكتب حمدي في منشوره: «فقدت مصر والإنسانية والموسيقى والثقافة في كل ربوع العالم
الموسيقار الكبير هاني شنودة»، معبّراً عن حزنه الكبير لرحيله، ومستذكراً ما قدّمه طوال مسيرته من فن ومحبة وإنسانية.
كما دعا له بالرحمة، قائلاً: «ربنا يرحمك يا مايسترو، ويجعل مثواك الجنة، بقدر ما منحتنا من محبة وفن وإنسانية لا تُقدّر ولا تُعوّض».
ويُعد هاني شنودة من أبرز الأسماء التي أسهمت في تطوير الموسيقى المصرية
الحديثة، كما أسّس فرقة «المصريين»، وكان له دور بارز في البدايات الفنية لعدد من النجوم، بينهم محمد منير
وعمرو دياب
.