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دكتور فود في رد جديد على حكم المؤبد الصادر بحقه واعلن موعد جلسته المقبلة
دكتور فود في رد جديد على حكم المؤبد الصادر بحقه واعلن موعد جلسته المقبلة
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دكتور فود في رد جديد على حكم المؤبد الصادر بحقه واعلن موعد جلسته المقبلة

فن

2026-07-20 | 07:35
دكتور فود في رد جديد على حكم المؤبد الصادر بحقه واعلن موعد جلسته المقبلة
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Aljadeed
دكتور فود في رد جديد على حكم المؤبد الصادر بحقه واعلن موعد جلسته المقبلة

خرج صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، عن صمته، متحدثاً عن ملابسات القضية المثارة حوله، ومقدّماً روايته بشأن الحكم الغيابي الصادر بحقه والاتهامات المتداولة خلال الفترة الماضية.

وظهر دكتور فود في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على «إنستغرام»، معتبراً أن الحملة التي يتعرض لها غير مبررة، ومشيراً إلى أنها تأخذ طابعاً ممنهجاً بهدف ضرب نجاحه في السوق اللبنانية والإضرار بالعلامة التجارية والمنتجات التي يعمل على تسويقها.
وأكد ديب، بحسب ما جاء في الفيديو، أنه لا يمكن أن يتسبب بأذى أو ضرر لأي شخص، لافتاً إلى أن مسؤوليته تجاه ولديه تمنعه من القيام بأي تصرف قد يهدد مستقبلهما أو يسيء إليهما. وشدد على أنه سيكشف للرأي العام جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية في الوقت المناسب.
وأوضح أنه كان من المقرر أن يحضر جلسة قضائية سابقة، إلا أنها تأجلت بسبب التهديدات الأمنية التي طالت محيط قصر العدل خلال العدوان على لبنان، قبل أن يصدر بحقه حكم غيابي. وأشار إلى أن جلسة جديدة ستُعقد في أواخر شهر أيلول المقبل، مؤكداً أنه سيشارك متابعيه بجميع المستجدات والوقائع بعد حضوره الجلسة ومتابعة الإجراءات القانونية.
وكانت محكمة جنايات جبل لبنان قد أصدرت حكماً بحق جورج حنا ديب وعدد من المتهمين في قضية تتعلق، وفق الملف القضائي، بتصنيع مواد ممنوعة وتوضيبها داخل منتجات غذائية بهدف نقلها إلى خارج لبنان.
كما قضت المحكمة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، إلى جانب تجريد المحكومين غيابياً من حقوقهم المدنية، فيما يؤكد ديب أن القضية لم تُحسم نهائياً، وأنه سيواجه الاتهامات أمام القضاء خلال الجلسة المقبلة.
 

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