فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه

حيث رافق شاكر في رحلته نجله الفنان محمد فضل شاكر وابنته رنا، فيما أفادت تقارير بأن القنصل في الشيخ سعود بن آل ثاني كان برفقتهم خلال الرحلة إلى .

وجاء سفر فضل شاكر بعدما وافقت الدائمة في على رفع منع السفر عنه وإعادة جواز سفره، مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة وحضور الجلسات المقبلة المتعلقة بالقضايا التي لا تزال منظورة أمام . وكان شاكر قد حصل قبل ذلك بأسبوع على قرار بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية.

ومن المنتظر أن يخصص الفنان اللبناني المرحلة المقبلة للاجتماع بأفراد عائلته والاهتمام بوضعه الصحي، قبل حسم خطوات عودته الكاملة إلى النشاط الفني وإحياء الحفلات بعد سنوات طويلة من الغياب.

كما يعمل فضل تحضير مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، وسط ترقب واسع من جمهوره لمعرفة تفاصيل المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الدوحة ستشكّل نقطة انطلاق في حياته الشخصية والفنية.

وكان شاكر قد عبّر، عقب إخلاء سبيله، عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه، مؤكدًا حاجته إلى بعض الوقت للاطمئنان إلى عائلته واستعادة صحته، قبل العودة مجددًا إلى لقاء جمهوره.