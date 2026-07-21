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فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه
فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه
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فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه

فن

2026-07-21 | 03:40
فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه
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Aljadeed
فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة بطائرة خاصة بعد رفع منع السفر عنه

غادر الفنان اللبناني فضل شاكر العاصمة بيروت متوجهًا إلى الدوحة على متن طائرة خاصة، في أول رحلة له خارج لبنان بعد التطورات القضائية الأخيرة التي شهدها ملفه ورفع قرار منع السفر المفروض عليه.

حيث رافق شاكر في رحلته نجله الفنان محمد فضل شاكر وابنته رنا، فيما أفادت تقارير بأن القنصل القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني كان برفقتهم خلال الرحلة إلى العاصمة القطرية.

وجاء سفر فضل شاكر بعدما وافقت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان على رفع منع السفر عنه وإعادة جواز سفره، مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة وحضور الجلسات المقبلة المتعلقة بالقضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء. وكان شاكر قد حصل قبل ذلك بأسبوع على قرار بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية.

ومن المنتظر أن يخصص الفنان اللبناني المرحلة المقبلة للاجتماع بأفراد عائلته والاهتمام بوضعه الصحي، قبل حسم خطوات عودته الكاملة إلى النشاط الفني وإحياء الحفلات بعد سنوات طويلة من الغياب.

كما يعمل فضل شاكر على تحضير مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، وسط ترقب واسع من جمهوره لمعرفة تفاصيل المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الدوحة ستشكّل نقطة انطلاق جديدة في حياته الشخصية والفنية.

وكان شاكر قد عبّر، عقب إخلاء سبيله، عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه، مؤكدًا حاجته إلى بعض الوقت للاطمئنان إلى عائلته واستعادة صحته، قبل العودة مجددًا إلى لقاء جمهوره.

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