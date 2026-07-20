اسرة احمد جلال عبد القوي تطالب بتشريح الجـ ـثة وتفاصيل جديدة حول سبب الوفاة

لا تزال من الصدمة تسيطر على جمهور الفنان المصري جلال عبد القوي، بعد إعلان وفاته وتأجيل تشييع جثمانه، قبل أن يكشف شقيقه الأكبر محمد عبد القوي الموعد الجديد لصلاة الجنازة والدفن.



وكان من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب إعلان وفاته، إلا أن الجنازة أُرجئت بعد نقل الجثمان إلى المشرحة للتأكد من أسباب الوفاة، بالتزامن مع تداول أنباء عن وجود كدمات على جسده واحتمال وجود شبهة جنائية.

وبحسب التقرير الصادر عن المشرحة، فإن وفاة جلال عبد القوي جاءت نتيجة إصابته بجلطة في القدم وهبوط حاد في ضغط ، بالتزامن مع تلقيه العلاج من مرض السرطان داخل المستشفى خلال الفترة التي سبقت رحيله.

وأعلن محمد عبد القوي، شقيق الفنان الراحل، تفاصيل الجنازة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا أحمد جلال عبد القوي».

وأوضح أن صلاة الجنازة ستُقام الاثنين، عقب صلاة العصر في الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يُوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالمدينة نفسها.

وأضاف أن العزاء سيقتصر، نظراً إلى الظروف، على حضور صلاة الجنازة ومراسم التشييع في المقابر، أو تقديم واجب العزاء عبر الرسائل.