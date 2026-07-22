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عمرو دياب يسجل 30 أغنية ويستعد لإطلاق ألبومه الجديد &quot;حبيتك&quot;
عمرو دياب يسجل 30 أغنية ويستعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"
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عمرو دياب يسجل 30 أغنية ويستعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"

فن

2026-07-22 | 03:55
عمرو دياب يسجل 30 أغنية ويستعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"
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Aljadeed
عمرو دياب يسجل 30 أغنية ويستعد لإطلاق ألبومه الجديد "حبيتك"

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي الجديد «حبيتك»، أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال موسم صيف 2026، وسط ترقب واسع من جمهوره، لا سيما بعد الكشف عن البوستر الرسمي للألبوم تمهيدًا لإطلاق أولى أغنياته.

وبحسب معلومات خاصة لموقع "فوشيا"، انتهى عمرو دياب خلال الفترة الماضية من تسجيل أكثر من 30 أغنية، قبل أن يدخل مرحلة الاختيار والمفاضلة بينها للاستقرار على القائمة النهائية، التي يُتوقع أن تضم ما بين 12 و15 أغنية.

ويسعى «الهضبة» من خلال الألبوم الجديد إلى تقديم تجربة موسيقية متنوعة، تجمع بين ألوان وأنماط غنائية مختلفة، في خطوة يواصل من خلالها حضوره البارز على الساحة الغنائية العربية وتلبية تطلعات جمهوره.

ومن بين الأعمال التي تأكد وجودها ضمن الألبوم أغنيتا «وانتي جنبي» و«ألوان»، وهما من ألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات الشاعر مصطفى حدوتة، في تعاون جديد مع عمرو دياب بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدّمها صنّاع الأغنيتين مع عدد من نجوم الغناء.

وعلى الصعيد التقني، تولّى مهندس الصوت أمير محروس تنفيذ أعمال الهندسة الصوتية والماسترينغ للألبوم كاملًا، استمرارًا لتعاونه الطويل مع عمرو دياب، الذي أثمر خلال السنوات الماضية عددًا من الألبومات والأعمال الغنائية.

ووفق «فوشيا»، من المقرر أن يطرح عمرو دياب أولى أغنيات الألبوم، وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم «حبيتك»، يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُطرح بقية الأغنيات تباعًا عبر مختلف المنصات الموسيقية.

ويحظى ألبوم «حبيتك» باهتمام كبير من جمهور عمرو دياب، لما يتضمنه من تعاونات موسيقية جديدة، إلى جانب عودته بألبوم غنائي كامل خلال موسم صيف 2026.

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