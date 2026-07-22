فضل شاكر يلتزم العزلة بعد إخلاء سبيله ويستعد لطرح ست أغنيات

يعيش الفنان اللبناني فضل شاكر مرحلة من العزلة بعيدًا عن ، عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية في عدد من المنظورة أمام ، وسط ترقب واسع لأول ظهور علني له بعد خروجه.

وبحسب موقع “عكاظ” فإن المقربين يجدون صعوبة بالتواصل معه حيث أنه لا يستخدم هاتفًا محمولًا في الوقت الراهن ويلتزم بتعليمات تحدّ من اتصالاته، إلا أن هذه التفاصيل لم تُؤكد رسميًا من جانبه أو من فريقه القانوني.



وكان فضل شاكر قد وجّه رسالة إلى جمهوره عقب إخلاء سبيله، طلب فيها من محبيه منحه بعض الوقت لاستعادة عافيته والاطمئنان على عائلته، مؤكدًا أنه سيعود قريبًا إلى نشاطه الفني.

وفي موازاة ابتعاده عن الأضواء، كشفت معلومات فنية عن انتهائه من تسجيل ست أغنيات ، يُنتظر طرحها تباعًا عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة لإعادة إطلاق مسيرته الغنائية بعد سنوات من الغياب.



كما يجري الحديث عن تحضيرات لإحياء أول حفل غنائي له في ، على أن يشكّل ظهوره المرتقب بوابة عودته الرسمية إلى المسرح، من دون إعلان موعد نهائي للحفل حتى الآن.





وكانت قد قررت لاحقًا رفع منع السفر عن فضل شاكر وإعادة جواز سفره إليه، مقابل التزامه بحضور جلسات المحاكمة المقبلة.



وبين العزلة الحالية والاستعدادات الفنية، يترقب جمهور فضل شاكر الإعلان الرسمي عن أغنياته الجديدة وموعد ظهوره الأول على المسرح.