مستر بيست يفاجئ الملايين بصور زفافه من ثيا بويسن

واختار جزيرة نيكر الخاصة في منطقة البحر الكاريبي لإقامة حفل الزفاف، بحضور نحو 70 شخصًا من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. وامتدت الاحتفالات لأسبوع كامل، تخللته مجموعة من الأنشطة البحرية والترفيهية، قبل إقامة مراسم الزواج بإشراف صديق للعائلة.

وظهر مستر بيست في الصور مرتديًا سترة رسمية بيضاء مزينة بوردة، نسقها مع بنطال ، فيما تألقت ثيا بفستان زفاف أبيض صُمم خصيصًا لها، وغيّرت اسمها عبر حسابها على «إنستغرام» إلى ثيا دونالدسون، في إشارة إلى انتقالها رسميًا إلى مرحلة من حياتها.

وشارك مستر بيست مجموعة من لقطات الزفاف عبر حساباته على ، معربًا عن سعادته بالعثور على شريكة حياته، وواصفًا المناسبة بأنها أجمل يوم في حياته. كما أعادت ثيا مشاركة المنشور، وسط تفاعل واسع من متابعي الثنائي.

وحرص الزوجان على إبقاء المناسبة عائلية وهادئة، من دون تحويلها إلى أحد مقاطع مستر بيست الضخمة أو السماح بوجود كاميرات تصوير خارجية، باستثناء فريق التصوير المكلف بتوثيق اللحظات الخاصة للحفل.

وشهد حفل الاستقبال الرقصة الأولى للزوجين، إلى جانب عروض موسيقية حية ومأدبة ضمت مجموعة متنوعة من الأطباق، بينما اختارا كعكة زفاف بطعم الجزر بناءً على رغبة العروس. وانتهت الليلة بأجواء عفوية شارك خلالها المدعوون في الألعاب الجماعية.

وتعود بداية قصة مستر بيست وثيا بويسن إلى عام 2022، عندما التقيا خلال زيارة أجراها دونالدسون إلى جنوب أفريقيا، بعدما جمعهما حفل عشاء نظمه صديق . وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، واصل التواصل معها لتبدأ بينهما علاقة عن بُعد، قبل انتقالهما إلى العيش معًا.

وفي عيد الميلاد عام 2024، تقدم مستر بيست لخطبة ثيا داخل منزلهما وبحضور أفراد عائلتيهما، بعدما أخفى خاتم الخطوبة داخل هدية لمفاجأتها. ومنذ ذلك الحين، أكد الثنائي رغبته في إقامة زفاف خاص يقتصر على المقربين، وهو ما تحقق أخيرًا على الجزيرة الكاريبية.