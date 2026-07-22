وفاة بلاس جونسون .. عازف الساكسفون الذي منح «النمر الوردي» صوته الخالد

وأعلنت محطة «KKJZ» المتخصصة في موسيقى الجاز أن جونسون توفي في 15 يوليو/تموز 2026 في مدينة لوس أنجلوس، قبل ستة أيام فقط من عيد ميلاده الخامس والتسعين. وأكد أبناؤه خبر وفاته، مشيرين إلى أنه ظل مرتبطًا بالموسيقى حتى سنواته .

ورغم مشاركته في آلاف التسجيلات الموسيقية مع كبار نجوم الغناء، بقي اسم جونسون مرتبطًا بالسولو الشهير الذي أداه على آلة الساكسفون في موسيقى «The Pink Panther Theme»، التي ألّفها الموسيقي الأميركي هنري مانشيني وسُجلت عام 1963.

وتحوّل عزفه الهادئ والغامض إلى هوية موسيقية لشخصية «النمر الوردي»، وأصبحت المقطوعة واحدة من أكثر الألحان السينمائية انتشارًا حول . وصنّف معهد الفيلم الأميركي موسيقى الفيلم في المرتبة العشرين ضمن قائمة أفضل 25 موسيقى تصويرية في تاريخ السينما الأميركية.

كما حققت موسيقى «النمر الوردي» ثلاث جوائز غرامي، من بينها أفضل تأليف موسيقي آلي وأفضل توزيع موسيقي وأفضل أداء بوب آلي، بينما رُشحت موسيقى الفيلم لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عام 1965.

وكان جونسون قد استعاد في أحد لقاءاته كواليس تسجيل المقطوعة، موضحًا أن الفرقة احتاجت إلى محاولتين فقط لإنجازها، وأن جميع الموسيقيين داخل الاستوديو صفقوا بعد انتهاء العزف، بمن فيهم عازفو الوتريات الذين نادرًا ما كانوا يفعلون ذلك، وفق تعبيره.

وُلد بلاس جونسون عام 1931 في مدينة دونالدسونفيل بولاية لويزيانا، وسط عائلة موسيقية. وبدأ بالغناء مع أفراد أسرته، قبل أن يهديه والده، الذي كان يعزف البانجو والساكسفون، أول آلة ساكسفون في حياته.

وسجل أول أعماله مع شقيقه عازف البيانو راي جونسون عام 1950، ثم شارك في جولات فنية مع المغني وعازف البيانو تشارلز براون. وبعد انتقاله إلى لوس أنجلوس عام 1954، أصبح من أكثر عازفي الاستوديو طلبًا في صناعة الموسيقى الأميركية.

وشارك جونسون في تسجيلات مع أسماء بارزة، من بينهم فرانك سيناترا ونات كينغ كول وبي بي كينغ ومارفن غاي وبيغي لي، كما كان عضوًا منتظمًا في أوركسترا هنري مانشيني داخل الاستوديو خلال أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات.

برحيله، يفقد عالم الموسيقى عازفًا لم يكن ظهوره دائمًا في الواجهة، لكن نغماته وصلت إلى ملايين الأشخاص، وبقيت بصمته حاضرة في واحدة من أكثر الموسيقى التصويرية شهرة في تاريخ السينما.