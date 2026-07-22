وفاة كايلي هوتل نجمة «غودزيلا ضد كونغ» بحادث سير عن 18 عامًا

وكشف مكتب شرطة مقاطعة فريدريك أن الحادث وقع نحو الساعة 2:52 من فجر الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026، على طريق في منطقة إيمزفيل، عندما خرجت سيارة من طراز « أكورد» عن مسارها واصطدمت بعبّارة مائية على جانب الطريق.

وكانت كايلي إحدى راكبتين داخل السيارة التي كان يقودها شاب يبلغ 19 عامًا. ونُقلت إلى مركز متخصص في علاج الإصابات، حيث أُعلنت وفاتها لاحقًا، بينما أصيب السائق بجروح لا يُعتقد أنها تهدد حياته، ورفض الراكب الآخر تلقي العلاج في مكان الحادث. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الزائدة قد تكون من العوامل التي ساهمت في وقوع التصادم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وأعلن والدها هوتل خبر رحيلها خلال بث مباشر استخدم فيه لغة الإشارة الأميركية، موضحًا أنه يستعد للسفر من إلى ماريلاند، في ظهور مؤثر أثار حزن جمهور ابنته وزملائها.

كما نعت مدرسة تكساس للصم، التي كانت كايلي طالبة في صفها الأخير، الممثلة الراحلة، وقدمت تعازيها إلى عائلتها وأصدقائها وزملائها. وطالبت المدرسة باحترام خصوصية الأسرة والامتناع عن تداول التكهنات، معلنة توفير الدعم للطلاب والعاملين المتأثرين بالخبر.

وُلدت كايلي داخل عائلة من الصم تمتد جذورها في مجتمع الصم إلى أربعة أجيال من جهة والدها، وكانت لغة الإشارة الأميركية لغتها الأساسية. وبدأت مسيرتها من خلال إعلانات ومشروعات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الصم، قبل انتقالها إلى عالم التمثيل.

وحققت شهرة عالمية عام 2021 من خلال شخصية «جيا»، الطفلة الصماء التي أقامت علاقة خاصة مع «كونغ» وتواصلت معه بلغة الإشارة في فيلم «Godzilla vs. Kong». وعادت لتقديم الدور نفسه عام 2024 في فيلم «Godzilla x Kong: The New Empire»، كما ظهرت في إحدى حلقات مسلسل «Magnum P.I.»، وحصلت على ترشيح لجائزة «ساترن» عن أدائها.

ورغم قصر مسيرتها، تركت كايلي هوتل أثرًا لافتًا من خلال حضورها السينمائي وتمثيلها الطبيعي لمجتمع الصم، لتتحول إلى نموذج ملهم للكثير من ، قبل أن تنتهي مسيرتها الواعدة بصورة مفاجئة.