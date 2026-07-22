شيماء سيف ترد على منتقدي محمد حماقي : مجرد مجاملة للجمهور السعودي

ونشرت شيماء سيف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أعربت فيه عن استغرابها من الهجوم الذي يتعرض له الفنانون المصريون عند كلمات محبة أو مجاملة للجمهور في الدول التي تستضيف حفلاتهم.

وأكدت أن ما قاله حماقي على المسرح لا يتجاوز كونه تعبيرًا عفويًا عن سعادته بالجمهور السعودي وحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الحفل، مشيرة إلى أن مجاملة البلد المضيف أمر طبيعي ومتعارف عليه بين الفنانين.

وتساءلت شيماء عن سبب تحول هذه المواقف إلى أزمات، موضحة أن العديد من الفنانين العرب سبق أن قدموا أعمالًا غنائية لمصر أو عبروا عن محبتهم لها، من دون أن يتعرضوا للهجوم.

واستشهدت بالفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي قدم عددًا من الأغنيات المرتبطة بمصر، إضافة إلى الفنانة نانسي عجرم التي غنت «لو سألتك أنت مصري»، مؤكدة أن الجمهور المصري استقبل هذه الأعمال بمحبة وتقدير.

وشددت شيماء سيف على أن العلاقات بين الشعوب العربية تقوم على المحبة والاحترام، وأن الفنان الذي يحيي حفلًا في أي دولة من الطبيعي أن يشكر جمهورها ويبادله المشاعر الإيجابية.

كما دعت إلى عدم تضخيم كلمات حماقي أو تحميلها معاني لا تحتملها، مؤكدة أنه لم يحاول تغيير هوية الأغنية أو نسبها إلى جهة أخرى، بل قدم مجاملة سريعة للجمهور خلال الحفل.

واختتمت حديثها بالمطالبة بعدم وضع الفنانين في خوف من التعبير عن امتنانهم للجمهور ، مؤكدة أن الفنانين المصريين يمثلون بلدهم ويحرصون على نشر رسائل المحبة في مختلف الدول.

وكان محمد حماقي قد أحيا حفلًا جماهيريًا ضمن فعاليات موسم جدة، قدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل واسع من الحضور، معربًا عن سعادته بالأجواء وبالاستقبال الذي حظي به في .