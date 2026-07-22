لقاء أخوي يجمع الامير خالد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد .. وهكذا علقت اصالة

وأرفق آل الشيخ الصورة بتعليق أكد فيه متانة العلاقات بين الرياض وأبوظبي، قائلًا: « والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة»، في إشارة إلى الروابط التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين.

ولاقت الصورة تفاعلًا من عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، إذ استشهد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش بالبيت الشعري: «تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسّرًا، وإذا افترقن تكسّرت آحادًا»، في تعبير عن أهمية والتكاتف.

من جانبه، أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن العلاقات السعودية الإماراتية تستند إلى تاريخ طويل وإرث ، إلى جانب رؤى تنموية طموحة تقود مسيرة البلدين نحو مزيد من التعاون والازدهار.

كما شاركت الفنانة أصالة نصري في التفاعل مع الصورة، من خلال تعليق متداول منسوب إليها، أشادت فيه بالعلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات، مؤكدة أن البلدين يشكلان قوة وأملًا وأمانًا للعالم .

وأضافت أصالة في تعليقها أن التنافس بين السعودية والإمارات كان دائمًا في مجالات العطاء والاهتمام والتنمية، داعية إلى حفظ البلدين وقيادتيهما وتحقيق الخير للشعوب .