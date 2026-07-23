أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور

وأوضحت أصالة
، في لقاء مع الاعلامي سعيد
حريري، أن تفاصيل الخلاف خرجت من داخل منزلهما، بعدما نقلتها إحدى العاملات إلى عدد من جمهورها، قائلةً: «اتخانقنا والناس عرفت من صبية بتساعدنا في البيت، الفانز جابوا رقمها، وهي عاوزة تحس بوجودها».
وأكدت أن الخلافات أمر طبيعي في أي علاقة زوجية، خصوصاً أن كلاً منها ومن فائق حسن
يتمتع بشخصية عصبية، مضيفةً: «طبيعي نتخانق، أنا عصبية وجوزي عصبي فبنتخانق».
وشددت أصالة على أن الخلاف لم يصل إلى حد الانفصال، معتبرةً أن ما جرى تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وتحويله إلى شائعة واسعة
، رغم أنه لا يتجاوز خلافاً عادياً بين زوجين.