أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور
A-
A+

أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور

فن

2026-07-23 | 03:50
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري للمرة الأولى تفاصيل الخلاف الذي جمعها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدةً أن ما حدث كان خلافاً زوجياً عابراً، ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن انفصالهما.

وأوضحت أصالة، في لقاء مع الاعلامي سعيد حريري، أن تفاصيل الخلاف خرجت من داخل منزلهما، بعدما نقلتها إحدى العاملات إلى عدد من جمهورها، قائلةً: «اتخانقنا والناس عرفت من صبية بتساعدنا في البيت، الفانز جابوا رقمها، وهي عاوزة تحس بوجودها».
وأكدت أن الخلافات أمر طبيعي في أي علاقة زوجية، خصوصاً أن كلاً منها ومن فائق حسن يتمتع بشخصية عصبية، مضيفةً: «طبيعي نتخانق، أنا عصبية وجوزي عصبي فبنتخانق».
وشددت أصالة على أن الخلاف لم يصل إلى حد الانفصال، معتبرةً أن ما جرى تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحويله إلى شائعة واسعة، رغم أنه لا يتجاوز خلافاً عادياً بين زوجين.

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
05:40

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

أعلن الفنان والمخرج المسرحي السوري سامر عمران تعافيه من سرطان البنكرياس، بعد رحلة علاج طويلة خاض خلالها تحديات صحية قاسية، مؤكدًا أن مرحلة المرض أصبحت خلفه وأنه يستعد لقضاء فترة نقاهة قبل العودة مجددًا إلى خشبة المسرح.

05:40

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

أعلن الفنان والمخرج المسرحي السوري سامر عمران تعافيه من سرطان البنكرياس، بعد رحلة علاج طويلة خاض خلالها تحديات صحية قاسية، مؤكدًا أن مرحلة المرض أصبحت خلفه وأنه يستعد لقضاء فترة نقاهة قبل العودة مجددًا إلى خشبة المسرح.

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
04:42

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن دهشتها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحق الأداء العلني، رغم ابتعادها عن العمل الفني وإنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات طويلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لتفعيل هذا الحق حفاظًا على مصالح الفنانين.

04:42

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن دهشتها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحق الأداء العلني، رغم ابتعادها عن العمل الفني وإنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات طويلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لتفعيل هذا الحق حفاظًا على مصالح الفنانين.

اخترنا لك
المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
05:40
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
04:42
أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها
04:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026