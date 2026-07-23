أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور

كشفت الفنانة للمرة الأولى تفاصيل الخلاف الذي جمعها بزوجها الشاعر ، مؤكدةً أن ما حدث كان خلافاً زوجياً عابراً، ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن انفصالهما.



وأوضحت ، في لقاء مع الاعلامي حريري، أن تفاصيل الخلاف خرجت من داخل منزلهما، بعدما نقلتها إحدى العاملات إلى عدد من جمهورها، قائلةً: «اتخانقنا والناس عرفت من صبية بتساعدنا في البيت، الفانز جابوا رقمها، وهي عاوزة تحس بوجودها».

وأكدت أن الخلافات أمر طبيعي في أي علاقة زوجية، خصوصاً أن كلاً منها ومن يتمتع بشخصية عصبية، مضيفةً: «طبيعي نتخانق، أنا عصبية وجوزي عصبي فبنتخانق».

وشددت أصالة على أن الخلاف لم يصل إلى حد الانفصال، معتبرةً أن ما جرى تضخيمه عبر وتحويله إلى شائعة ، رغم أنه لا يتجاوز خلافاً عادياً بين زوجين.