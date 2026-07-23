محمد الأحمد وعلا سعيد ينتظران مولودهما الأول بعد إعلان زواجهما

وشارك عبر حساباتهما الرسمية على «إنستغرام» مقطع فيديو تضمن لقطات عائلية دافئة، حمَل إعلانًا غير مباشر عن حمل علا . وظهر وهو يدير ظهره للكاميرا، بينما كانت زوجته تعانقه وتحمل بيدها صورة الأشعة الصوتية التي تؤكد حملها.كما تضمن الفيديو لقطة لحذاء طفل صغير، في إشارة واضحة إلى استعداد الثنائي لاستقبال طفلهما الأول، وسط أجواء طغت عليها السعادة والفرح.ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين وزملائهما في الوسط الفني، الذين سارعوا إلى تقديم التهاني والمباركات، متمنين لهما ولطفلهما المنتظر الصحة والسعادة.