أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
A-
A+

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

فن

2026-07-23 | 04:42
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن دهشتها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحق الأداء العلني، رغم ابتعادها عن العمل الفني وإنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات طويلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لتفعيل هذا الحق حفاظًا على مصالح الفنانين.

وقالت شمس البارودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، إنها لم تتوقع توجيه أسئلة إليها بشأن الملف، نظرًا إلى اعتزالها الفن وعدم انتمائها حاليًا إلى النقابة، متسائلة عن سبب اختيارها للمشاركة في هذه المناقشات بعد سنوات من الابتعاد.

وكشفت أن الفنان ياسر جلال ونقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي تواصلا مع نجلها عمر حسن يوسف، ووجها إليه دعوة للمشاركة إلى جانب عدد من الفنانين في المناقشات المتعلقة بحق الأداء العلني، كما شمل التواصل اسمها، وهو ما أثار استغرابها.

وتطرقت شمس البارودي إلى أسباب شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية، موضحة أن القرار اتخذته بإرادتها عقب اعتزالها النهائي، إذ رأت أنه لا يوجد سبب لاستمرار عضويتها ما دامت لا تنوي العودة إلى ممارسة العمل الفني.

وأكدت أنها طلبت بنفسها إنهاء عضويتها، مشيرة إلى أنها أبلغت زوجها الراحل الفنان حسن يوسف بقرارها في ذلك الوقت، بعدما حسمت موقفها من الابتعاد عن الفن بصورة نهائية.

كما استعادت الانتقادات التي تعرضت لها آنذاك من الفنانة الراحلة فاطمة مظهر، التي طالبت بشطبها من النقابة، إلا أن شمس البارودي شددت على أن القرار لم يُفرض عليها، بل جاء بناءً على رغبتها الشخصية وقناعتها بعدم الحاجة إلى العضوية بعد الاعتزال.

ورغم ابتعادها عن الوسط الفني، أعلنت شمس البارودي تأييدها لتطبيق حق الأداء العلني، معتبرة أنه يشكل دعمًا مهمًا للفنانين، ولا سيما أصحاب الأدوار الصغيرة والأجور المحدودة، الذين قد يواجهون ظروفًا مادية صعبة بعد تراجع فرص عملهم.

وأشارت إلى أن أجور الفنانين في الماضي لم تكن مرتفعة مقارنة بالمستويات الحالية، ما يجعل حصولهم على مقابل مالي عند إعادة عرض أعمالهم أمرًا ضروريًا لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدة أن تفعيل هذا الحق يمثل خطوة عادلة طال انتظارها.

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
05:40

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

أعلن الفنان والمخرج المسرحي السوري سامر عمران تعافيه من سرطان البنكرياس، بعد رحلة علاج طويلة خاض خلالها تحديات صحية قاسية، مؤكدًا أن مرحلة المرض أصبحت خلفه وأنه يستعد لقضاء فترة نقاهة قبل العودة مجددًا إلى خشبة المسرح.

05:40

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

أعلن الفنان والمخرج المسرحي السوري سامر عمران تعافيه من سرطان البنكرياس، بعد رحلة علاج طويلة خاض خلالها تحديات صحية قاسية، مؤكدًا أن مرحلة المرض أصبحت خلفه وأنه يستعد لقضاء فترة نقاهة قبل العودة مجددًا إلى خشبة المسرح.

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها
04:39

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته للمرة الأولى، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي جمعته بإحدى الفتيات خلال العرض الجماهيري لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، بعدما تحول الموقف إلى مادة واسعة للتعليقات والمقاطع الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

04:39

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته للمرة الأولى، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي جمعته بإحدى الفتيات خلال العرض الجماهيري لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، بعدما تحول الموقف إلى مادة واسعة للتعليقات والمقاطع الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
05:40
أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها
04:39
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور
03:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026