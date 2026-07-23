شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

وقالت شمس البارودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة في برنامج "90 دقيقة" عبر "المحور"، إنها لم تتوقع أسئلة إليها بشأن الملف، نظرًا إلى اعتزالها الفن وعدم انتمائها حاليًا إلى النقابة، متسائلة عن سبب اختيارها للمشاركة في هذه المناقشات من الابتعاد.

وكشفت أن الفنان ياسر جلال ونقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي تواصلا مع نجلها عمر حسن ، ووجها إليه دعوة للمشاركة إلى جانب عدد من الفنانين في المناقشات المتعلقة بحق الأداء العلني، كما شمل التواصل اسمها، وهو ما أثار استغرابها.

وتطرقت شمس البارودي إلى أسباب شطب عضويتها من المهن التمثيلية، موضحة أن القرار اتخذته بإرادتها عقب اعتزالها النهائي، إذ رأت أنه لا يوجد سبب لاستمرار عضويتها ما دامت لا تنوي العودة إلى ممارسة العمل الفني.

وأكدت أنها طلبت بنفسها إنهاء عضويتها، مشيرة إلى أنها أبلغت زوجها الراحل الفنان حسن يوسف بقرارها في ذلك الوقت، بعدما حسمت موقفها من الابتعاد عن الفن بصورة نهائية.

كما استعادت الانتقادات التي تعرضت لها آنذاك من الفنانة الراحلة فاطمة ، التي طالبت بشطبها من النقابة، إلا أن شمس البارودي شددت على أن القرار لم يُفرض عليها، بل جاء بناءً على رغبتها الشخصية وقناعتها بعدم الحاجة إلى العضوية بعد الاعتزال.

ورغم ابتعادها عن الوسط الفني، أعلنت شمس البارودي تأييدها لتطبيق حق الأداء العلني، معتبرة أنه يشكل دعمًا مهمًا للفنانين، ولا سيما أصحاب الأدوار الصغيرة والأجور المحدودة، الذين قد يواجهون ظروفًا مادية صعبة بعد تراجع فرص عملهم.

وأشارت إلى أن أجور الفنانين في الماضي لم تكن مرتفعة مقارنة بالمستويات الحالية، ما يجعل حصولهم على مقابل عند إعادة عرض أعمالهم أمرًا ضروريًا لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدة أن تفعيل هذا يمثل خطوة عادلة طال انتظارها.