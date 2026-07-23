سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

وشارك عمران عبر حسابه على منصة " " صورة جمعته بالفريق الطبي الذي علاجه، وأرفقها برسالة عبّر فيها عن امتنانه لله وللقوة والإرادة اللتين ساعدتاه على تجاوز المرض، الذي وصفه بأنه من أخطر الأمراض وأكثرها فتكًا بالإنسان.

ووجّه الفنان السوري شكره إلى طبيبه المعالج البروفيسور نديم زحلوق، وإلى الفريقين الطبي والإداري في مستشفى الجامعة بمدينة اللاذقية، مشيدًا بالدعم والرعاية اللذين تلقاهما طوال فترة العلاج.

كما خصّ بالشكر أفراد عائلته وأصدقاءه وزملاءه وطلابه في جامعة المنارة، إلى جانب الفنانة ريم علي وعدد من الأطباء الذين رافقوه خلال محنته الصحية.

وأشاد عمران بصورة خاصة بالجراح البروفيسور بسام عباس، موضحًا أنه كان أول من اكتشف إصابته بالمرض، ورافقه في مختلف مراحل العلاج والمتابعة الطبية منذ البداية وحتى إعلان التعافي.

واختتم عمران رسالته بكلمات حملت الكثير من الأمل، مؤكدًا أنه سيبدأ مرحلة نقاهة سريعة، قبل العودة إلى ما وصفه بعشقه الأبدي، وهو بروفة المسرح، في إشارة إلى استعداده لاستئناف نشاطه الفني قريبًا.

وكان سامر عمران قد كشف سابقًا عن إصابته بسرطان البنكرياس، وخضع خلال الأشهر الماضية لبرنامج علاجي مكثف، شمل جلسات علاج كيميائي ومتابعة طبية متخصصة، قبل أن يعلن نجاحه في تجاوز المرض.

وأثار الإعلان عن إصابته حينها موجة من التضامن داخل الأوساط الفنية والثقافية ، حيث وجّه إليه عدد كبير من الفنانين والجمهور رسائل دعم وتمنيات بالشفاء.

ويُعد سامر عمران من الأسماء البارزة في المسرح السوري، إذ جمع خلال مسيرته بين العمل الأكاديمي والإبداع الفني، وشغل منصب عميد كلية فنون الأداء في جامعة المنارة، كما عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في .

وقدّم عمران عددًا من الأعمال المسرحية المعروفة، من بينها "عيد ميلاد طويل" و"حسب تقديرك" و" " و"المهاجران" و"بانتظار المطر"، إلى جانب مشاركات سينمائية وتلفزيونية متعددة.