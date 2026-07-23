أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
A-
A+

سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

فن

2026-07-23 | 05:40
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سامر عمران يهزم سرطان البنكرياس ويستعد للعودة إلى المسرح

أعلن الفنان والمخرج المسرحي السوري سامر عمران تعافيه من سرطان البنكرياس، بعد رحلة علاج طويلة خاض خلالها تحديات صحية قاسية، مؤكدًا أن مرحلة المرض أصبحت خلفه وأنه يستعد لقضاء فترة نقاهة قبل العودة مجددًا إلى خشبة المسرح.

وشارك عمران عبر حسابه على منصة "فيسبوك" صورة جمعته بالفريق الطبي الذي أشرف على علاجه، وأرفقها برسالة عبّر فيها عن امتنانه لله وللقوة والإرادة اللتين ساعدتاه على تجاوز المرض، الذي وصفه بأنه من أخطر الأمراض وأكثرها فتكًا بالإنسان.

ووجّه الفنان السوري شكره إلى طبيبه المعالج البروفيسور نديم زحلوق، وإلى الفريقين الطبي والإداري في مستشفى الجامعة بمدينة اللاذقية، مشيدًا بالدعم والرعاية اللذين تلقاهما طوال فترة العلاج.

كما خصّ بالشكر أفراد عائلته وأصدقاءه وزملاءه وطلابه في جامعة المنارة، إلى جانب الفنانة ريم علي وعدد من الأطباء الذين رافقوه خلال محنته الصحية.

وأشاد عمران بصورة خاصة بالجراح البروفيسور بسام عباس، موضحًا أنه كان أول من اكتشف إصابته بالمرض، ورافقه في مختلف مراحل العلاج والمتابعة الطبية منذ البداية وحتى إعلان التعافي.

واختتم عمران رسالته بكلمات حملت الكثير من الأمل، مؤكدًا أنه سيبدأ مرحلة نقاهة سريعة، قبل العودة إلى ما وصفه بعشقه الأبدي، وهو بروفة المسرح، في إشارة إلى استعداده لاستئناف نشاطه الفني قريبًا.

وكان سامر عمران قد كشف سابقًا عن إصابته بسرطان البنكرياس، وخضع خلال الأشهر الماضية لبرنامج علاجي مكثف، شمل جلسات علاج كيميائي ومتابعة طبية متخصصة، قبل أن يعلن نجاحه في تجاوز المرض.

وأثار الإعلان عن إصابته حينها موجة واسعة من التضامن داخل الأوساط الفنية والثقافية السورية، حيث وجّه إليه عدد كبير من الفنانين والجمهور رسائل دعم وتمنيات بالشفاء.

ويُعد سامر عمران من الأسماء البارزة في المسرح السوري، إذ جمع خلال مسيرته بين العمل الأكاديمي والإبداع الفني، وشغل منصب عميد كلية فنون الأداء في جامعة المنارة، كما عمل أستاذًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

وقدّم عمران عددًا من الأعمال المسرحية المعروفة، من بينها "عيد ميلاد طويل" و"حسب تقديرك" و"الحدث السعيد" و"المهاجران" و"بانتظار المطر"، إلى جانب مشاركات سينمائية وتلفزيونية متعددة.

اقرأ ايضا في فن

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

06:03

المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

فاجأ فريق عمل مسلسل "الأمير" الفنان المصري أحمد عز باحتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده، داخل كواليس تصوير العمل، في أجواء طغت عليها البهجة والمودة، وبحضور عدد من النجوم العرب والعالميين المشاركين في المسلسل.

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
04:42

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن دهشتها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحق الأداء العلني، رغم ابتعادها عن العمل الفني وإنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات طويلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لتفعيل هذا الحق حفاظًا على مصالح الفنانين.

04:42

شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن دهشتها بعد تلقيها دعوة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بحق الأداء العلني، رغم ابتعادها عن العمل الفني وإنهاء عضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات طويلة، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل لتفعيل هذا الحق حفاظًا على مصالح الفنانين.

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها
04:39

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته للمرة الأولى، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي جمعته بإحدى الفتيات خلال العرض الجماهيري لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، بعدما تحول الموقف إلى مادة واسعة للتعليقات والمقاطع الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

04:39

أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته للمرة الأولى، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي جمعته بإحدى الفتيات خلال العرض الجماهيري لفيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، بعدما تحول الموقف إلى مادة واسعة للتعليقات والمقاطع الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده
06:03
شمس البارودي تكشف سر شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية
04:42
أحمد العوضي يرد للمرة الأولى على فيديو "مجنونة العوضي": لم أكن خائفًا منها
04:39
أصالة تكشف للمرة الاولى من سرّب خلافها مع فائق حسن إلى الجمهور
03:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026