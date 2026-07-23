بعد شائعات انفصالهما.. أحدث ظهور لـ نجوى كرم برفقة زوجها عمر الدهماني يتصدر

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مقاطع مصوّرة ظهرت فيها نجوى
إلى جانب زوجها وهما يتفاعلان مع الأغاني وأجواء المناسبة، وسط انسجام واضح وضحكات متبادلة بينهما. وأطلت شمس الأغنية اللبنانية
بفستان أنيق باللون البنفسجي، وبدت سعيدة وهي تستمتع بالحفل وتتفاعل مع الحاضرين.
كما ظهر عمر الدهماني
مندمجاً مع أجواء السهرة إلى جانب زوجته، في مشاهد لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهور نجوى، الذي عبّر عن سعادته برؤيتهما معاً بعد غياب، معتبراً أن هذا الظهور يشكل رداً عملياً على الأخبار
التي تحدثت عن انفصالهما.
وتداول المتابعون مقطعاً آخر صُوّر من زاوية أقرب، ظهرت فيه نجوى وهي تتفاعل بحماس مع العروس وتشاركها فرحتها، وسط أجواء عفوية ومبهجة.
ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من ابتعاد نجوى كرم
عن الحفلات ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار قلق محبيها، قبل أن تعود تدريجياً إلى الظهور. وكان مصدر مقرّب منها قد نفى سابقاً صحة شائعات طلاقها من عمر الدهماني، مؤكداً أن علاقتهما مستقرة ولا خلافات بينهما.