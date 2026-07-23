المستشار تركي آل الشيخ يوثّق احتفالًا خاصًا بـ أحمد عز بمناسبة عيد ميلاده

ووثّق المستشار آل الشيخ لحظات الاحتفال عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة " "، ظهر فيه عز بإطلالة مختلفة مرتديًا جلابية بيضاء، بينما التف حوله صناع وأبطال العمل وقدموا له قالب حلوى وسط تصفيق وتهانٍ حارة.

وشهد الاحتفال حضور المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، الذي حرص على تهنئة أحمد عز واحتضانه، قبل أن يتبادلا حديثًا وديًا أمام فريق التصوير.

كما قدمت النجمة التركية توبا بويوكستون تهنئتها لعز، إلى جانب النجم الإسباني بيدرو ألونسو، الذي أظهر حماسة لافتة خلال الاحتفال، وتفاعل معه بحرارة، معربًا عن إعجابه به أمام الحاضرين.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع اجتماع أحمد عز بعدد من النجوم العالميين في عمل واحد، وظهور الانسجام التي تجمع فريق المسلسل خلف الكاميرا.

وينتمي مسلسل "الأمير" إلى فئة الأكشن والتشويق السياسي، وتدور أحداثه حول ضابط يتسلل إلى شبكة دولية بعد انتحاله هوية أحد أخطر المطلوبين، ليجد نفسه وسط مؤامرات متشابكة وسباق مع الزمن لمنع كارثة تهدد الأمن الدولي.

ويشارك أحمد عز في بطولة العمل إلى جانب أمينة خليل، وبيدرو ألونسو، وتوبا بويوكستون، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز.

ويواصل أحمد عز من خلال المسلسل ترسيخ حضوره في أعمال الأكشن، بعد سلسلة من النجاحات السينمائية والدرامية التي جعلته أحد أبرز نجوم الفن المصري، ومن بينها "ولاد رزق" و"الخلية" و"الممر" و"كيرة والجن"، إلى جانب مسلسلات "الأدهم" و"الإكسلانس" و"أبو عمر المصري" و"هجمة مرتدة".

كما ينتظر عز عرض فيلم "7 Dogs"، الذي ينتمي بدوره إلى عالم الأكشن والتشويق، ويجسد خلاله شخصية الضابط خالد العزازي، الذي يضطر إلى التعاون مع أحد أخطر العناصر الإجرامية من أجل إسقاط منظمة دولية تهدد منطقة .