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جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة
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جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة

فن

2026-07-23 | 14:30
جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة
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Aljadeed
جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة

التقت الزميلة بشرى الدعاس بالستاند أب كوميديان جون أشقر على هامش عرضه ضمن مهرجان أعياد بيروت، في لقاء تناول فيه رؤيته للكوميديا ودورها في إيصال الرسائل ومناقشة القضايا العامة.

كما طرح أشقر مجموعة من المواقف السياسية، وعبّر عن دعمه لرئيس الحكومة نواف سلام ولرئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤكدًا تمسكه بخيار الدولة اللبنانية.
وتطرق أيضًا إلى العرض الذي قدّمه الكوميدي السوري عمار دبا وأثار موجة من الانتقادات والغضب في الشارع السوري، معتبرًا أن ما قُدّم يندرج في إطار النكتة، وأنه لا مبرر لتعرّض أي كوميدي للتنمر، مشيرًا إلى أن تقبّل الحرية والكوميديا يحتاج إلى وقت.
 

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