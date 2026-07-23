جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة

احتفلت النجمة العالمية سيلينا غوميز بعيد ميلادها الـ34 برفقة زوجها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، خلال رحلة رومانسية إلى إيطاليا اختار خلالها الثنائي الابتعاد عن الحفلات الصاخبة وقضاء المناسبة في أجواء هادئة ودافئة.
عاد ملف الجنسية الكويتية إلى واجهة الاهتمام، بعد صدور قرار جديد عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قضى بفقدان 20 شخصاً جنسيتهم، وسط تداول واسع لأسماء قيل إنها مشمولة بالقرار، من بينها اسم الفنان الكويتي نبيل شعيل، من دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن.
ظهرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني خلال حضورهما مناسبة خاصة، في أول ظهور متداول للثنائي معاً بعد فترة طويلة من الغياب، وما رافقها من شائعات وتساؤلات حول حقيقة انفصالهما.