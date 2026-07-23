جون اشقر يدعم رئيس الحكومة نواف سلام وعن الكوميديا: ما في كوميديا بلا رسالة

التقت الزميلة بشرى الدعاس بالستاند أب كوميديان جون أشقر على هامش ضمن مهرجان أعياد ، في لقاء تناول فيه رؤيته للكوميديا ودورها في إيصال الرسائل ومناقشة العامة.



كما طرح أشقر مجموعة من المواقف السياسية، وعبّر عن دعمه لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية ، مؤكدًا تمسكه بخيار .