حسن خليل وروعة السعدي يحتفلان بخطوبتهما وسط اجواء مميزة في دمشق

الفنانان السوريان وروعة السعدي بخطوبتهما مساء الأربعاء 22 يوليو/تموز 2026، في ، بحضور أفراد العائلتين وعدد محدود من الأصدقاء ونجوم الدراما السورية.





وأقيمت مراسم الخطوبة في مطعم «فينو» داخل فندق «رويال سميراميس»، وسط أجواء عائلية هادئة، إذ اقتصر الحفل على المقربين من العروسين، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مشاركتهما فرحتهما وتقديم التهاني لهما.



وجاء إعلان الخطوبة بعد سنوات من تداول عن وجود علاقة عاطفية تجمع وروعة السعدي، في وقت كان ينفي مرارًا صحة هذه الأنباء، من دون طبيعة علاقتهما، قبل أن يقررا أخيرًا توثيق ارتباطهما والإعلان عنه رسميًا.



ونشر العروسان عبر حساباتهما على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثقت أجواء المناسبة وظهورهما إلى جانب أفراد العائلة، واكتفيا بتعليق مختصر تضمن تاريخ الخطوبة «22/7/2026» مرفقًا برمز خاتم.



وحظي إعلان خطوبة حسن خليل وروعة السعدي بتفاعل واسع عبر ، فيما سارع عدد كبير من زملائهما في الوسط الفني إلى تهنئتهما والتعبير عن سعادتهم بهذه الخطوة.