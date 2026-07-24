جورج وسوف يستقبل حفيده وديع جونيور بكلمات مؤثرة

وفي أول تعليق له على ولادة حفيده، عبّر « الطرب» عن سعادته الكبيرة، مستحضراً ذكرى ابنه الراحل بكلمات مؤثرة، قائلاً: « ، وبيجبر بالخاطر، بعتلنا وديع تاني.. صار عنا وديع جونيور».

وحمل اختيار الاسم رمزية خاصة بالنسبة إلى وعائلته، إذ أعاد إلى المنزل اسم وديع الذي ارتبط لسنوات طويلة بلقب الفنان الشهير «أبو وديع»، قبل أن يرحل نجله الأكبر بشكل مفاجئ عام 2023 عن عمر ناهز 39 عاماً، إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعه لعملية تكميم للمعدة.

وكان الراحل وديع قريباً بشكل كبير من والده، ورافقه خلال مراحل صحية وفنية عديدة، كما ساهم في إدارة أعماله وتنظيم نشاطاته، ما جعل رحيله يترك أثراً بالغاً في حياة جورج وسوف والعائلة.

وتأتي ولادة وديع جونيور بعد نحو عام من زواج والده حاتم وسوف من ليا برخيا، إذ بزفافهما في 2025، خلال حفل حضره عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والشخصيات الفنية والإعلامية.

ويُعد وديع جونيور الحفيد الثالث لجورج وسوف، بعد حفيدتيه أمية وألايا، ابنتي نجله جورج جونيور وزوجته إلينا سركيس، ليحمل المولود الجديد اسماً عزيزاً على قلب «أبو وديع»، ويعيد الأمل والفرح إلى العائلة بعد الحزن.