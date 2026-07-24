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من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟
من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟
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من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟

فن

2026-07-24 | 04:19
من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟
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Aljadeed
من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟

لم تكن خطوبة الفنانين السوريين روعة السعدي وحسن خليل مفاجأة بالكامل، بل جاءت تتويجاً لقصة حب استمرت نحو خمس سنوات، بدأت بهدوء من كواليس مسلسل «حارة القبة»، قبل أن تمر بمحطات عدة من الشائعات والتكهنات التي التزم الثنائي الصمت حيالها.

وتعود بداية تعارف روعة السعدي وحسن خليل إلى عام 2021، خلال مشاركتهما في مسلسل «حارة القبة» بإدارة المخرجة رشا شربتجي، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة تطورت تدريجياً إلى ارتباط عاطفي. ومنذ البداية، اتفق النجمان على إبقاء علاقتهما بعيداً عن الإعلام، من دون نشر صور مشتركة أو تفاصيل تكشف طبيعة ما يجمعهما.

وبدأت الشائعات تلاحقهما عام 2022، بعد انتشار صورة جمعتهما في إحدى المناسبات، لتتحدث صفحات فنية حينها عن خطوبتهما. إلا أن شقيقة روعة السعدي نفت الأمر، مؤكدة أن الصورة التُقطت خلال فعالية فنية، فيما فضّل الثنائي عدم التعليق.

وعادت أخبار ارتباطهما إلى الواجهة في حزيران 2024، عقب ظهورهما معاً في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني والفنانة ميرنا عبد الحي، إذ لاحظ الجمهور الانسجام الواضح بينهما في عدد من مقاطع الفيديو، لكن روعة وحسن واصلا التزام الصمت والحفاظ على خصوصية علاقتهما.

وفي 22 تموز 2026، وضع الثنائي حداً لكل التكهنات، بإعلانهما الخطوبة رسمياً خلال حفل عائلي أُقيم في دمشق، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء ونجوم الدراما السورية، من بينهم عباس النوري، رشا شربتجي، نادين تحسين بيك، حلا رجب، يزن خليل وربى السعدي.

وسرعان ما انتشرت صور الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع وتهاني من الجمهور وزملائهما، لتتحول قصة الحب التي بدأت بعيداً عن الأضواء إلى ارتباط رسمي أنهى سنوات من الشائعات.

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