من «حارة القبة» إلى الخطوبة.. كيف بدأت قصة حب روعة السعدي وحسن خليل؟

وتعود بداية تعارف روعة السعدي وحسن خليل إلى عام 2021، خلال مشاركتهما في مسلسل «حارة القبة» بإدارة المخرجة رشا شربتجي، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة تطورت تدريجياً إلى ارتباط عاطفي. ومنذ البداية، اتفق النجمان على إبقاء علاقتهما بعيداً عن الإعلام، من دون نشر صور مشتركة أو تفاصيل تكشف طبيعة ما يجمعهما.

وبدأت الشائعات تلاحقهما عام 2022، بعد انتشار صورة جمعتهما في إحدى المناسبات، لتتحدث صفحات فنية حينها عن خطوبتهما. إلا أن شقيقة روعة السعدي نفت الأمر، مؤكدة أن الصورة التُقطت خلال فعالية فنية، فيما فضّل عدم التعليق.

وعادت ارتباطهما إلى الواجهة في حزيران 2024، عقب ظهورهما معاً في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني والفنانة ميرنا عبد الحي، إذ لاحظ الجمهور الانسجام الواضح بينهما في عدد من مقاطع الفيديو، لكن روعة وحسن واصلا الصمت والحفاظ على خصوصية علاقتهما.

وفي 22 2026، وضع الثنائي حداً لكل التكهنات، بإعلانهما الخطوبة رسمياً خلال حفل عائلي أُقيم في ، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء ونجوم الدراما ، من بينهم عباس النوري، رشا شربتجي، نادين تحسين بيك، حلا رجب، يزن خليل وربى السعدي.

وسرعان ما انتشرت صور الحفل عبر ، وسط تفاعل واسع وتهاني من الجمهور وزملائهما، لتتحول قصة الحب التي بدأت بعيداً عن الأضواء إلى ارتباط رسمي أنهى الشائعات.