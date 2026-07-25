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ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج
ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج
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ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج

فن

2026-07-25 | 05:27
ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج
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Aljadeed
ملكة جمال مصر إيريني يسري بأول تعليق بعد رفضها تسليم التاج

تصاعدت الأزمة بين إيريني يسري، الحاصلة على لقب Miss egypt Global 2025، وإدارة مسابقة ملكة جمال مصر، بعدما اتهمت القائمين عليها بتهميشها وعرقلة مشاركتها الخارجية ومطالبتها بدفع مبالغ مالية تحت التهديد بسحب اللقب منها.

وقالت يسري، في بيان نشرته عبر حسابها، إنها تُوجت باللقب رسمياً أمام الجمهور، وكان من المفترض أن تمثل مصر في مسابقة Miss Global العالمية، قبل أن يتوقف التواصل معها وتُعرقل إجراءات سفرها، على حد تعبيرها.

وادعت أن الإدارة حاولت استبدالها بمتسابقة أخرى بسبب مصالح مالية ورعايات، كما طالبتها بدفع نسبة من أرباح أعمالها خلال فترة حمل اللقب. وأضافت أنها تعرضت للتهديد بنزع التاج في حال رفضها الدفع، مؤكدة امتلاكها محادثات ومستندات تثبت روايتها.

كما نفت يسري صحة مطالبتها بدفع غرامة قدرها 1500 دولار بسبب عدم السفر، وقالت إن الإدارة طلبت منها تغيير لقبها بعد التتويج لإتاحة الفرصة أمام متسابقة أخرى لتمثيل مصر، وهو ما رفضته، معلنة عدم تسليم التاج.

في المقابل، نفت إدارة المسابقة الاتهامات، وأكدت أن يسري حصلت على لقب تأهيلي لتمثيل مصر خارجياً وليس لقب ملكة جمال مصر الرسمي. وأوضحت أن احتفاظها باللقب كان مرتبطاً باستكمال المشاركة الدولية، وهو ما لم يحدث، بحسب بيان الإدارة.
وأضافت أن سما كامل هي حاملة لقب ملكة جمال مصر لعام 2025، مؤكدة أن قرارات المسابقة تستند إلى اللوائح والتراخيص المعتمدة.

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