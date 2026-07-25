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اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه
اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه
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اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه

فن

2026-07-25 | 05:14
اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه
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Aljadeed
اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه

أثار الإعلان عن إصابة الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا بمرض السرطان حالة واسعة من القلق والحزن بين محبيه في الكويت ودول الخليج، بعدما أفادت حسابات ومنصات إخبارية كويتية بأن الفنان المخضرم موجود حالياً في تايلند، حيث يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، وسط دعوات مكثفة له بتجاوز هذه المرحلة الصحية والعودة إلى جمهوره سالماً.

وبحسب المعلومات المتداولة خلال الساعات الأخيرة، فقد سافر خالد الملا إلى العاصمة التايلندية بانكوك من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة عقب تشخيص إصابته بالمرض، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل دقيقة تتعلق بنوع السرطان الذي أصيب به أو مرحلته أو طبيعة البرنامج العلاجي الذي يخضع له. كما لم يصدر، حتى إعداد هذا الخبر، بيان طبي رسمي أو تصريح مفصل من عائلته يوضح تطورات وضعه الصحي، ما يجعل المعلومات المتوافرة محصورة بما نشرته الحسابات الإخبارية الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدوره، تفاعل الفنان الكويتي طارق العلي مع الأزمة الصحية التي يمر بها خالد الملا، ونشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة دعا فيها جمهوره ومتابعيه إلى الدعاء للفنان الكبير بالشفاء، وكتب: «نتمنى للفنان الكبير خالد الملا الشفاء العاجل، ونسأل الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يقومه بالسلامة ويرده إلى أهله ومحبيه سالماً معافى.. ادعوا له». وأضاف موجهاً كلامه إلى الملا: «ما تشوف شر، طهور إن شاء الله، وأجر وعافية بإذن الله». ولاقت رسالة طارق العلي تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين انضموا إلى حملة الدعاء لخالد الملا، معربين عن محبتهم الكبيرة له وتمنياتهم بأن يتجاوز محنته الصحية ويعود سالماً إلى أسرته وجمهوره.
 

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