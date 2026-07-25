اصابة الفنان الكويتي خالد الملا بالسرطان و طارق العلي يدعمه

وبحسب المعلومات المتداولة خلال الساعات ، فقد سافر الملا إلى التايلندية بانكوك من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة عقب تشخيص إصابته بالمرض، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل دقيقة تتعلق بنوع السرطان الذي أصيب به أو مرحلته أو طبيعة البرنامج العلاجي الذي يخضع له. كما لم يصدر، حتى إعداد هذا الخبر، بيان طبي رسمي أو تصريح مفصل من عائلته يوضح تطورات وضعه الصحي، ما يجعل المعلومات المتوافرة محصورة بما نشرته الحسابات الإخبارية الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي.بدوره، تفاعل الفنان الكويتي طارق مع الأزمة الصحية التي يمر بها خالد الملا، ونشر عبر حسابه على رسالة مؤثرة دعا فيها جمهوره ومتابعيه إلى الدعاء للفنان الكبير بالشفاء، وكتب: «نتمنى للفنان الكبير خالد الملا الشفاء العاجل، ونسأل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يقومه بالسلامة ويرده إلى أهله ومحبيه سالماً معافى.. ادعوا له». وأضاف موجهاً كلامه إلى الملا: «ما تشوف شر، طهور إن شاء الله، وأجر وعافية بإذن الله». ولاقت رسالة طارق العلي تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين انضموا إلى حملة الدعاء لخالد الملا، معربين عن محبتهم الكبيرة له وتمنياتهم بأن يتجاوز محنته الصحية ويعود سالماً إلى أسرته وجمهوره.