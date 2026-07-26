رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55

ونشرت يسرا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على منصة إنستغرام صورة تجمعها بأحمد عز، وأرفقتها برسالة تمنّت له خلالها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والصحة والسعادة، مؤكدةً أنه يحافظ دائمًا على تألقه وحضوره المميز.

وتأتي تهنئة يسرا بالتزامن مع النجاح الذي يحققه أحمد عز من خلال فيلمه الجديد 7Dogs، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما ويُعد من أضخم الإنتاجات ، بميزانية قُدرت بنحو 40 مليون .

ويجمع الفيلم أحمد عز بالفنان كريم عبد العزيز، إلى جانب عدد من النجوم العرب والعالميين، من بينهم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان، فيما يتولى إخراجه الثنائي عادل وبلال فلاح.

ويستند العمل إلى فكرة أصلية للمستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، بالتعاون مع فريق Big Time، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

وفي المقابل، تستعد يسرا للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم «الست لما»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول مجموعة من المرتبطة بالمرأة عبر عدد من الحكايات والشخصيات المختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، ومي حسن.

والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.