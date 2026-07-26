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رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55
رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55
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رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55

فن

2026-07-26 | 05:23
رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55
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Aljadeed
رسالة خاصة من يسرا إلى أحمد عز في عيد ميلاده الـ55

وجّهت الفنانة المصرية يسرا رسالة خاصة إلى مواطنها الفنان أحمد عز بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ55، مشيدةً باجتهاده ومسيرته الفنية والقيمة التي يضيفها إلى الأعمال التي يشارك فيها.

ونشرت يسرا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على منصة إنستغرام صورة تجمعها بأحمد عز، وأرفقتها برسالة تمنّت له خلالها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والصحة والسعادة، مؤكدةً أنه يحافظ دائمًا على تألقه وحضوره المميز.

وتأتي تهنئة يسرا بالتزامن مع النجاح الذي يحققه أحمد عز من خلال فيلمه الجديد 7Dogs، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما ويُعد من أضخم الإنتاجات العربية، بميزانية قُدرت بنحو 40 مليون دولار.

ويجمع الفيلم أحمد عز بالفنان كريم عبد العزيز، إلى جانب عدد من النجوم العرب والعالميين، من بينهم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان، فيما يتولى إخراجه الثنائي عادل العربي وبلال فلاح.

ويستند العمل إلى فكرة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بالتعاون مع فريق Big Time، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

وفي المقابل، تستعد يسرا للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم «الست لما»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالمرأة عبر عدد من الحكايات والشخصيات المختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، ومي حسن.

والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

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