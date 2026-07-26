أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية

وأوضح أن الأطباء أوصوه بالابتعاد عن الكلام وعدم المشاركة في أي فعاليات خلال الفترة الحالية، إلا أنه قرر حضور استجابةً لدعوة رئيس المهرجان الفنان محمد ، مؤكداً أن غيابه عن هذه المناسبة لم يكن ممكناً بالنسبة إليه.

وأشار إلى أن المسرح يمثل نقطة البداية الحقيقية في مسيرته الفنية، والمكان الذي تشكلت فيه تجربته كممثل، لذلك يحمل التكريم الذي ناله في هذه قيمة خاصة تختلف عن جميع التكريمات التي حصل عليها طوال مشواره.

وأكد عبد أن المسرح لا يزال من أبرز الأدوات القادرة على تشكيل الوعي المجتمعي، داعياً إلى إعادة الاهتمام بالمسرح المدرسي لما له من دور مهم في تنمية وعي الأطفال وتعزيز قيم الانفتاح لديهم.