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أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية
أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية
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أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية

فن

2026-07-26 | 04:16
أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية
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Aljadeed
أول ظهور لـ أحمد عبد العزيز بعد جراحة في الأحبال الصوتية

ظهر الفنان أحمد عبد العزيز للمرة الأولى بعد خضوعه لجراحة في الأحبال الصوتية، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث جرى تكريمه تقديراً لمسيرته الفنية.

وأوضح عبد العزيز أن الأطباء أوصوه بالابتعاد عن الكلام وعدم المشاركة في أي فعاليات خلال الفترة الحالية، إلا أنه قرر حضور حفل الافتتاح استجابةً لدعوة رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، مؤكداً أن غيابه عن هذه المناسبة لم يكن ممكناً بالنسبة إليه.

وأشار إلى أن المسرح يمثل نقطة البداية الحقيقية في مسيرته الفنية، والمكان الذي تشكلت فيه تجربته كممثل، لذلك يحمل التكريم الذي ناله في هذه الدورة قيمة خاصة تختلف عن جميع التكريمات التي حصل عليها طوال مشواره.

وأكد عبد العزيز أن المسرح لا يزال من أبرز الأدوات القادرة على تشكيل الوعي المجتمعي، داعياً إلى إعادة الاهتمام بالمسرح المدرسي لما له من دور مهم في تنمية وعي الأطفال وتعزيز قيم الانفتاح لديهم.

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