أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله

وبدا ميسي هادئاً ومنسجماً مع أجواء المباراة، إذ تابع مجرياتها بعيداً عن الضغوط الإعلامية التي رافقته خلال بطولة ، وظهر بإطلالة كاجوال بسيطة عكست رغبته في الابتعاد مؤقتاً عن صخب الملاعب والعودة إلى أجواء مدينته وعائلته.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi was spotted on the streets of Rosario together with his son.



His first public appearance since the World Cup Final. pic.twitter.com/f4qW5TaXgZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026

ولفت حضور قائد المنتخب الأرجنتيني الأنظار، خصوصاً أنه جاء بعد أيام قليلة من انتهاء مشوار بلاده في المونديال، حيث يستغل ميسي فترة الراحة لاستعادة نشاطه قبل العودة إلى التزاماته مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

وكان ميسي قد وصل إلى مسقط رأسه روزاريو في 21 يوليو/تموز، قادماً من على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء مراسم كأس ، من دون العودة برفقة بعثة المنتخب الأرجنتيني.

الملك يشاهد فريق روزاريو المملوك لعائلته ❤️ pic.twitter.com/yFaXcgsaS5 — Messi World (@M10GOAT) July 25, 2026

وفي ما يتعلق بمستقبله الدولي، أفادت شبكة TyC الأرجنتينية بأن ميسي لا يفكر حالياً في إعلان اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده رغم خسارة المباراة النهائية، مشيرة إلى أنه يرغب في خوض مباراة رسمية واحدة على الأقل داخل الأرجنتين، لتكون بمثابة وداع للجماهير التي دعمته طوال مسيرته.

وعلى صعيد مشاركته مع إنتر ميامي، أعلنت رابطة الدوري الأميركي إعفاء ميسي من الظهور الإلزامي في مباراة كل النجوم «All-Star»، تقديراً للمجهود الكبير الذي بذله مع منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم ووصوله إلى المباراة النهائية.

وأوضح إنتر ميامي غييرمو هويوس أن إدارة النادي، برئاسة ديفيد بيكهام، منحت ميسي وزميله رودريغو دي بول إجازة خاصة للراحة، قبل عودتهما إلى التدريبات واستئناف مشاركتهما في مباريات الفريق.