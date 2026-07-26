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أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله
أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله
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أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله

فن

2026-07-26 | 05:30
أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله
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Aljadeed
أول ظهور لـ ميسي بعد خسارة نهائي المونديال.. وهذه حقيقة اعتزاله

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى علناً بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، حيث رصدته الكاميرات في مدرجات أحد الملاعب بمدينة روزاريو الأرجنتينية، خلال قضائه فترة راحة برفقة أفراد عائلته.

وبدا ميسي هادئاً ومنسجماً مع أجواء المباراة، إذ تابع مجرياتها بعيداً عن الضغوط الإعلامية التي رافقته خلال بطولة كأس العالم، وظهر بإطلالة كاجوال بسيطة عكست رغبته في الابتعاد مؤقتاً عن صخب الملاعب والعودة إلى أجواء مدينته وعائلته.

ولفت حضور قائد المنتخب الأرجنتيني الأنظار، خصوصاً أنه جاء بعد أيام قليلة من انتهاء مشوار بلاده في المونديال، حيث يستغل ميسي فترة الراحة لاستعادة نشاطه قبل العودة إلى التزاماته مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

وكان ميسي قد وصل إلى مسقط رأسه روزاريو في 21 يوليو/تموز، قادماً من الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء مراسم كأس العالم، من دون العودة برفقة بعثة المنتخب الأرجنتيني.

وفي ما يتعلق بمستقبله الدولي، أفادت شبكة TyC الأرجنتينية بأن ميسي لا يفكر حالياً في إعلان اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده رغم خسارة المباراة النهائية، مشيرة إلى أنه يرغب في خوض مباراة رسمية واحدة على الأقل داخل الأرجنتين، لتكون بمثابة وداع للجماهير التي دعمته طوال مسيرته.

وعلى صعيد مشاركته مع إنتر ميامي، أعلنت رابطة الدوري الأميركي إعفاء ميسي من الظهور الإلزامي في مباراة كل النجوم «All-Star»، تقديراً للمجهود الكبير الذي بذله مع منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم ووصوله إلى المباراة النهائية.

وأوضح مدرب إنتر ميامي غييرمو هويوس أن إدارة النادي، برئاسة ديفيد بيكهام، منحت ميسي وزميله رودريغو دي بول إجازة خاصة للراحة، قبل عودتهما إلى التدريبات واستئناف مشاركتهما في مباريات الفريق.

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