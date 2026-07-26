ديو الشامي وفضل شاكر قريبًا؟ وهذا ما كشفه عن حلم غنائه على مسارح سوريا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش حفله في ، مساء السبت 25 يوليو/تموز، تحدث الشامي عن المكانة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها فضل شاكر، معتبرًا أنه نجم وأسطورة في الغناء .

وأشار إلى أن فضل شاكر يمر بمرحلة تحتاج إلى الهدوء والراحة بعد سنوات طويلة من الغياب والعزلة، في ظل الضغوط الفنية والاجتماعية الكبيرة التي تحيط به، مؤكدًا أنه يرحب بالغناء معه عندما تصبح الظروف مناسبة ويشعر بالاستقرار النفسي.

وفي سياق آخر، عبّر الشامي عن حلمه بإحياء حفلات فنية في ، لافتًا إلى أنه ينتظر الذي يقف فيه على مسارح وبقية المدن .

وأكد أن عودته للغناء في بلده مرتبطة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون الجمهور السوري جاهزًا للاحتفال والفرح، مشددًا على أنه سيكون من أوائل الفنانين الموجودين على المسارح السورية عندما تسمح الظروف بذلك.

كما رد الشامي على النصيحة التي وجّهها إليه الفنان وسوف، والتي دعاه فيها إلى الحفاظ على تواضعه والابتعاد عن الغرور، معتبرًا أن تلقي النصائح من فنان بحجم جورج وسوف أمر يفرحه ويمنحه دافعًا إضافيًا.

وأشاد الشامي بمسيرة الطرب، مؤكدًا أنه أحد أبرز الأسماء التي حققت نجاحًا واسعًا في العربي، ووجّه إليه رسالة قال فيها: « يطول بعمرك ويديمك فوق رأس الفن السوري والعربي».