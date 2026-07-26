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ما سبب وفاة الفنان العراقي صبري الرماحي؟
ما سبب وفاة الفنان العراقي صبري الرماحي؟
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ما سبب وفاة الفنان العراقي صبري الرماحي؟

فن

2026-07-26 | 08:05
ما سبب وفاة الفنان العراقي صبري الرماحي؟
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Aljadeed
ما سبب وفاة الفنان العراقي صبري الرماحي؟

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان والمخرج صبري الرماحي، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة فنية وإعلامية امتدت لعقود، قدّم خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الإذاعية والدرامية التي تركت حضوراً واضحاً في الذاكرة الفنية العراقية.

وأعربت النقابة في بيانها عن حزنها لرحيل الرماحي، مستذكرةً مسيرته الطويلة وإسهاماته المتنوعة في مجال الإخراج الإذاعي والتمثيليات، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن سبب الوفاة.

ولكن بحسب ما ورد على واقل التواصل الإجتماعي ان حالته الصحية تدهورت نتيجة التقدم في العمر.

وُلد الفنان الراحل صبري الرماحي في العاصمة العراقية بغداد، في الأول من تموز/يوليو عام 1948، وبدأ اهتمامه بالفن في سن مبكرة، قبل أن يدرس في معهد الفنون الجميلة، ثم يواصل تحصيله الأكاديمي في أكاديمية الفنون الجميلة، ليجمع بين الدراسة المتخصصة والخبرة العملية.

وانطلقت مسيرته المهنية عام 1970، عندما التحق بإذاعة «صوت الجماهير» مخرجاً في قسم التمثيليات، حيث شارك في صناعة وإخراج مجموعة واسعة من المسلسلات والبرامج الإذاعية التي حظيت بمتابعة الجمهور العراقي والعربي.

ومن أبرز الأعمال التي أنجزها خلال مسيرته: «الباحثون»، و«جرف الملح»، و«قنادل دنشواي»، و«البيتونة»، و«الحطيئة»، و«أشهر المغنين العرب»، إلى جانب مسلسل «سقوط غرناطة»، وعدد كبير من الأعمال الأخرى التي تنوعت بين الدراما التاريخية والاجتماعية والثقافية.

وتميّز الرماحي خلال سنوات عمله باهتمامه بالتفاصيل الدرامية وقدرته على توظيف الصوت في صناعة المشهد الإذاعي، ما جعله واحداً من الأسماء التي أسهمت في تطوير الدراما الإذاعية العراقية وترسيخ حضورها لدى المستمعين.

وبرحيل صبري الرماحي، يفقد الوسط الفني العراقي واحداً من أصحاب التجارب الممتدة في الإخراج والفن، فيما تبقى أعماله شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والإنتاج الفني.

وفي سياق متصل، كان قد أثار نبأ وفاة الممثل التونسي رزقي العوني حالة من الحزن في الأوساط الفنية والثقافية في تونس، بعد الإعلان عن رحيله يوم الجمعة، داخل المستشفى الجامعي “شارل نيكول” بالعاصمة تونس، إثر تدهور حالته الصحية.

ورحل رزقي العوني عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة، تنقل خلالها بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، وترك بصمة واضحة في المشهد الفني التونسي.

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