أحدث ظهور لـ حنان ترك برفقة أسرتها داخل متحف الحضارة المصرية

ونشرت حنان ترك عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت جولتها داخل المتحف برفقة أفراد أسرتها، حيث بدت مستمتعة بالأجواء الثقافية والتاريخية التي يقدّمها المكان.

وحرصت الفنانة على مشاركة عدد من تفاصيل الزيارة مع متابعيها، مشيدة بالمقتنيات المعروضة والمعلومات التي تعرّفت إليها خلال الجولة، وما يقدمه المتحف من دور في تعريف الزوار بتاريخ الحضارة المصرية ومراحل تطورها.

كما وجّهت حنان ترك رسالة شكر إلى إدارة المتحف الاستقبال وكرم الضيافة، وخصّت بالشكر القائمين على الجولة والشرح، مؤكدة أن المعلومات التي حصلت عليها أسهمت في جعل الزيارة تجربة مميزة وغنية.

وتحرص حنان ترك خلال الفترة على مشاركة جمهورها لقطات محدودة من حياتها الخاصة والعائلية، في ظل ابتعادها عن المشاركة المنتظمة في الأعمال الفنية، والاكتفاء بظهور متباعد عبر المناسبات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتُعد حنان ترك من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية خلال حقبتي التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، إذ قدمت مجموعة من الأدوار المتنوعة بين الدراما والكوميديا والأعمال الاجتماعية.

ومن أشهر أعمالها السينمائية «سهر الليالي»، و«تيتو»، و«جواز بقرار جمهوري»، و«العاصفة»، إلى جانب عدد من الأفلام التي رسخت مكانتها لدى الجمهور.

كما حققت حضورًا لافتًا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات «لن أعيش في جلباب أبي»، و«أوبرا عايدة»، و«نصف ربيع الآخر»، و«سارة»، و«أخت تريز»، الذي عُرض عام 2012 وكان من آخر أعمالها قبل ابتعادها عن التمثيل.

وكانت حنان ترك قد أثارت تفاعلًا خلال الفترة الماضية برسالة دعم إلى لاعبي منتخب مصر، عقب خروج المنتخب من منافسات ، حيث أشادت بما قدمه اللاعبون، مؤكدة أهمية الروح الرياضية وتقبّل النتائج.