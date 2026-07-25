نجوم سوريا يتفاعلون بعد حادثة دير الزور .. منهم شكران مرتجى و روزينا لاذقاني

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صور مؤثرة من موقع الحادث، من بينها صورة لطفل يقف بالقرب من جثمان أحد والديه وهو في حالة انهيار، بينما كانت فرق الإسعاف والجهات المختصة تواصل عمليات نقل المصابين والضحايا. ولم يتسنَّ حتى الآن التحقق من هوية الطفل أو معرفة التفاصيل الكاملة لقصته.
الفنانة السورية شكران مرتجى عبّرت عن تضامنها مع أطفال دير الزور، ونشرت صورة عبر حسابها أرفقتها بتعليق قالت فيه: «رحم الله الضحايا وشفى المصابين»، مستخدمة وسم «دير الزور».
كما شاركت الممثلة وعضو مجلس الشعب
السوري روزينا لاذقاني صورة الطفل المتداولة، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، قبل أن تنشر دعاءً جاء فيه: «ندعو الله أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى». وكانت لاذقاني قد اختيرت عضواً في مجلس الشعب السوري مطلع تموز
2026.
وأفادت السلطات بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت فوراً إلى موقع التصادم، فيما شاركت مروحيات تابعة لوزارة الدفاع في عمليات الإجلاء الطبي ونقل المصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وسط استمرار عمليات الإنقاذ، من دون إعلان رسمي حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.