هالاند يشعل زفاف دوناروما باحتفال «تجديف الفايكنغ»

وأقيم حفل زفاف دوناروما وشريكته أليسيا إليفانتي في إيطاليا، وسط أجواء فاخرة وبحضور عدد من نجوم والعالمية، إلا أن هالاند نجح في سرقة الأضواء بعدما صعد إلى المسرح وأمسك بالطبلة ليقود الحاضرين في واحدة من أكثر لحظات الحفل طرافة.

وبدأ مهاجم مانشستر سيتي بقرع الطبلة لإعطاء الإيقاع، فيما جلس عشرات الضيوف على في صفوف متتالية، وشرعوا في تحريك أذرعهم بطريقة تحاكي التجديف، بالتزامن مع الهتافات الجماعية.

وظهر هالاند منسجمًا مع الأجواء، إذ بدا ضاحكًا أثناء قيادة الاحتفال، قبل أن يتوقف في إحدى اللحظات لشرح طريقة تنفيذ الحركة لأحد المشاركين، ما زاد من طرافة المشهد وأثار إعجاب المتابعين.

ويُعد احتفال «تجديف الفايكنغ» من أبرز المشاهد التي ارتبطت بمنتخب النرويج خلال الفترة ، بعدما انتشر بين اللاعبين والمشجعين وتحول إلى أحد أشكال الاحتفال الجماعي في المناسبات الرياضية المختلفة.

ونقل هالاند هذه الأجواء من الملاعب إلى حفل الزفاف، ليمنح ضيوف المناسبة لحظة مختلفة بعيدة عن الطابع الرسمي، ويؤكد خفة ظله وعلاقته القوية بزميله دوناروما.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بعفوية هالاند، فيما اعتبر آخرون أن اللقطة عكست الأجواء المرحة التي سيطرت على الحفل.

وحضر هالاند المناسبة برفقة شريكته إيزابيل هوغسينغ يوهانسن، إلى جانب عدد من أبرز نجوم الإيطالية، من بينهم ساندرو تونالي ونيكولو باريلا، وأسطورة ميلان والمنتخب الإيطالي باولو مالديني.

ويأتي حفل الزفاف بعد علاقة طويلة جمعت دوناروما بأليسيا إليفانتي منذ الطفولة، قبل أن يتوج علاقتهما بالزواج، بعد استقبالهما طفلهما الأول عام 2024.